UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

США опубликовали полный список военной помощи Украине: что получила армия

3651
военная помощь сша украине
Фото: U.S. Army | США передали Украине 20 вертолетов Ми-17

Украинская армия получила сотни единиц гаубиц, десятки тысяч бронежилетов и шлемов, БТРы, броневики и даже боевые вертолеты.

Министерство обороны США опубликовало полный список военной помощи Украине с начала работы администрации Джо Байдена.

На данный момент сумма военной помощи составила около 6,3 млрд долларов (около 189 млрд гривен), из которых 5,6 млрд передали с момента полномасштабного вторжения РФ. Пентагон поставляет Украине не только тяжелое оружие, но и амуницию, боеприпасы, медицинское обеспечение.

Артиллерия

  • 126 гаубиц 155-мм калибра М777 и 260 тысяч снарядов к ним
  • РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним
артиллерия для всу
М777

ПЗРК и ПТРК

  • Свыше 1400 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger
  • Свыше 6500 ПТРК Javelin
  • Более 20 000 других противотанковых систем
военная помощь украине
Гранатомет АТ4

Беспилотники

  • свыше 700 дронов-камикадзе Switchblade
  • 121 беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost
  • беспилотники Puma
дроны для всу
Дрон-камикадзе Switchblade

Транспорт

  • 108 тактических машин для буксировки артиллерии
  • 19 машин для эвакуации техники
  • 200 БТР М113
  • сотни броневиков
  • беспилотные корабли береговой охраны
бронетехника для украины
БТР М113
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Оружие, боеприпасы и снаряжение

  • свыше 7000 стрелкового оружия
  • свыше 50 000 патронов
  • 75 000 комплектов бронежилетов и шлемов
  • ракетные системы с лазерным наведением
  • противопехотные мины М18А1 Claymore
  • взрывчатка С-4 и оборудование для расчистки препятствий
  • защищенные системы связи
  • тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптика и лазерные дальномеры
  • снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов
  • химическое, биологическое, радиологическое и ядерное защитное оборудования
  • медицинские инструменты и аптечки
  • оборудование для удушения помех
  • оборудование и запчасти

Радары

  • 22 контрбатарейных радара
  • 4 противоминометные радары
  • 4 радара воздушного наблюдения
радары для всу
Контрбатарейные радары

Авиация

20 вертолетов Ми-17

поставки авиации для украины
Ми-17 для ВСУ

Также США финансируют обучение, обслуживание и поддержку всех поставок и украинских военных. Приобретает для нужд ВСУ коммерческие услуги спутниковой съемки и поставляет 2 системы береговой охраны с ракетами Harpoon.

Напомним, по данным СМИ, США передумали продавать Украине БПЛА Grey Eagle.

Как ранее писал Фокус, Польша может обеспечить защиту запада Украины от ракет РФ. Об этом заявил польский генерал.