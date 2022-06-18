США опубликовали полный список военной помощи Украине: что получила армия
Украинская армия получила сотни единиц гаубиц, десятки тысяч бронежилетов и шлемов, БТРы, броневики и даже боевые вертолеты.
Министерство обороны США опубликовало полный список военной помощи Украине с начала работы администрации Джо Байдена.
На данный момент сумма военной помощи составила около 6,3 млрд долларов (около 189 млрд гривен), из которых 5,6 млрд передали с момента полномасштабного вторжения РФ. Пентагон поставляет Украине не только тяжелое оружие, но и амуницию, боеприпасы, медицинское обеспечение.
Артиллерия
- 126 гаубиц 155-мм калибра М777 и 260 тысяч снарядов к ним
- РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним
ПЗРК и ПТРК
- Свыше 1400 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger
- Свыше 6500 ПТРК Javelin
- Более 20 000 других противотанковых систем
Беспилотники
- свыше 700 дронов-камикадзе Switchblade
- 121 беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost
- беспилотники Puma
Транспорт
- 108 тактических машин для буксировки артиллерии
- 19 машин для эвакуации техники
- 200 БТР М113
- сотни броневиков
- беспилотные корабли береговой охраны
Оружие, боеприпасы и снаряжение
- свыше 7000 стрелкового оружия
- свыше 50 000 патронов
- 75 000 комплектов бронежилетов и шлемов
- ракетные системы с лазерным наведением
- противопехотные мины М18А1 Claymore
- взрывчатка С-4 и оборудование для расчистки препятствий
- защищенные системы связи
- тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптика и лазерные дальномеры
- снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов
- химическое, биологическое, радиологическое и ядерное защитное оборудования
- медицинские инструменты и аптечки
- оборудование для удушения помех
- оборудование и запчасти
Радары
- 22 контрбатарейных радара
- 4 противоминометные радары
- 4 радара воздушного наблюдения
Авиация
20 вертолетов Ми-17
Также США финансируют обучение, обслуживание и поддержку всех поставок и украинских военных. Приобретает для нужд ВСУ коммерческие услуги спутниковой съемки и поставляет 2 системы береговой охраны с ракетами Harpoon.
Напомним, по данным СМИ, США передумали продавать Украине БПЛА Grey Eagle.
Как ранее писал Фокус, Польша может обеспечить защиту запада Украины от ракет РФ. Об этом заявил польский генерал.