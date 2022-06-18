США опубликовали полный список военной помощи Украине: что получила армия

Украинская армия получила сотни единиц гаубиц, десятки тысяч бронежилетов и шлемов, БТРы, броневики и даже боевые вертолеты.

Министерство обороны США опубликовало полный список военной помощи Украине с начала работы администрации Джо Байдена.

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На данный момент сумма военной помощи составила около 6,3 млрд долларов (около 189 млрд гривен), из которых 5,6 млрд передали с момента полномасштабного вторжения РФ. Пентагон поставляет Украине не только тяжелое оружие, но и амуницию, боеприпасы, медицинское обеспечение.

Артиллерия

126 гаубиц 155-мм калибра М777 и 260 тысяч снарядов к ним

РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним

[ + – ] М777

ПЗРК и ПТРК

Свыше 1400 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger

Свыше 6500 ПТРК Javelin

Более 20 000 других противотанковых систем

[ + – ] Гранатомет АТ4

Беспилотники

свыше 700 дронов-камикадзе Switchblade

121 беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost

беспилотники Puma

[ + – ] Дрон-камикадзе Switchblade

Транспорт

108 тактических машин для буксировки артиллерии

19 машин для эвакуации техники

200 БТР М113

сотни броневиков

беспилотные корабли береговой охраны

[ + – ] БТР М113 Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Оружие, боеприпасы и снаряжение

свыше 7000 стрелкового оружия

свыше 50 000 патронов

75 000 комплектов бронежилетов и шлемов

ракетные системы с лазерным наведением

противопехотные мины М18А1 Claymore

взрывчатка С-4 и оборудование для расчистки препятствий

защищенные системы связи

тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптика и лазерные дальномеры

снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов

химическое, биологическое, радиологическое и ядерное защитное оборудования

медицинские инструменты и аптечки

оборудование для удушения помех

оборудование и запчасти

Радары

22 контрбатарейных радара

4 противоминометные радары

4 радара воздушного наблюдения

[ + – ] Контрбатарейные радары

Авиация

20 вертолетов Ми-17

[ + – ] Ми-17 для ВСУ

Также США финансируют обучение, обслуживание и поддержку всех поставок и украинских военных. Приобретает для нужд ВСУ коммерческие услуги спутниковой съемки и поставляет 2 системы береговой охраны с ракетами Harpoon.

Напомним, по данным СМИ, США передумали продавать Украине БПЛА Grey Eagle.

Как ранее писал Фокус, Польша может обеспечить защиту запада Украины от ракет РФ. Об этом заявил польский генерал.