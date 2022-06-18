США опублікували повний список військової допомоги Україні: що отримала армія
Українська армія отримала сотні одиниць гаубиць, десятки тисяч бронежилетів і шоломів, БТРи, броньовики та навіть бойові вертольоти.
Міністерство оборони США опублікувало повний список військової допомоги Україні від початку роботи адміністрації Джо Байдена.
Наразі сума військової допомоги склала близько 6,3 млрд доларів (близько 189 млрд гривень), із яких 5,6 млрд передали з моменту повномасштабного вторгнення РФ. Пентагон постачає Україні не лише важку зброю, а й амуніцію, боєприпаси, медичне забезпечення.
Артилерія
- 126 гаубиць 155-мм калібру М777 і 260 тисяч снарядів до них
- РСЗВ HIMARS і боєприпаси до них
ПЗРК і ПТРК
- Понад 1400 переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger
- Понад 6500 ПТРК Javelin
- Понад 20 000 інших протитанкових систем
Безпілотники
- понад 700 дронів-камікадзе Switchblade
- 121 безпілотний авіаційний комплекс Phoenix Ghost
- безпілотники Puma
Транспорт
- 108 тактичних машин для буксирування артилерії
- 19 машин для евакуації техніки
- 200 БТР М113
- сотні броньовиків
- безпілотні кораблі берегової охорони
Зброя, боєприпаси та спорядження
- понад 7000 стрілецької зброї
- понад 50 000 набоїв
- 75 000 комплектів бронежилетів і шоломів
- ракетні системи з лазерним наведенням
- протипіхотні міни М18А1 Claymore
- вибухівка С-4 й обладнання для розчищення перешкод
- захищені системи зв'язку
- тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних комплексів, оптика та лазерні далекоміри
- спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів
- хімічне, біологічне, радіологічне та ядерне захисне обладнання
- медичні інструменти й аптечки
- обладнання для придушення перешкод
- обладнання та запчастини
Радар
- 22 контрбатарейні радари
- 4 протимінометні радари
- 4 радари повітряного спостереження
Авіація
20 вертольотів Мі-17
Також США фінансують навчання, обслуговування та підтримку всіх постачань і українських військових, купує для потреб ЗСУ комерційні послуги супутникової зйомки та постачає дві системи берегової охорони з ракетами Harpoon.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, США передумали продавати Україні БПЛА Grey Eagle.
Як раніше писав Фокус, Польща може забезпечити захист заходу України від ракет РФ. Про це заявив польський генерал.