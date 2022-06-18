США опублікували повний список військової допомоги Україні: що отримала армія

Українська армія отримала сотні одиниць гаубиць, десятки тисяч бронежилетів і шоломів, БТРи, броньовики та навіть бойові вертольоти.

Міністерство оборони США опублікувало повний список військової допомоги Україні від початку роботи адміністрації Джо Байдена.

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Наразі сума військової допомоги склала близько 6,3 млрд доларів (близько 189 млрд гривень), із яких 5,6 млрд передали з моменту повномасштабного вторгнення РФ. Пентагон постачає Україні не лише важку зброю, а й амуніцію, боєприпаси, медичне забезпечення.

Артилерія

126 гаубиць 155-мм калібру М777 і 260 тисяч снарядів до них

РСЗВ HIMARS і боєприпаси до них

[ + – ] М777

ПЗРК і ПТРК

Понад 1400 переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger

Понад 6500 ПТРК Javelin

Понад 20 000 інших протитанкових систем

[ + – ] Гранатомет АТ4

Безпілотники

понад 700 дронів-камікадзе Switchblade

121 безпілотний авіаційний комплекс Phoenix Ghost

безпілотники Puma

[ + – ] Дрон-камікадзе Switchblade

Транспорт

108 тактичних машин для буксирування артилерії

19 машин для евакуації техніки

200 БТР М113

сотні броньовиків

безпілотні кораблі берегової охорони

[ + – ] БТР М113 Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Зброя, боєприпаси та спорядження

понад 7000 стрілецької зброї

понад 50 000 набоїв

75 000 комплектів бронежилетів і шоломів

ракетні системи з лазерним наведенням

протипіхотні міни М18А1 Claymore

вибухівка С-4 й обладнання для розчищення перешкод

захищені системи зв'язку

тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних комплексів, оптика та лазерні далекоміри

спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів

хімічне, біологічне, радіологічне та ядерне захисне обладнання

медичні інструменти й аптечки

обладнання для придушення перешкод

обладнання та запчастини

Радар

22 контрбатарейні радари

4 протимінометні радари

4 радари повітряного спостереження

[ + – ] Контрбатарейні радари

Авіація

20 вертольотів Мі-17

[ + – ] Мі-17 для ЗСУ

Також США фінансують навчання, обслуговування та підтримку всіх постачань і українських військових, купує для потреб ЗСУ комерційні послуги супутникової зйомки та постачає дві системи берегової охорони з ракетами Harpoon.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США передумали продавати Україні БПЛА Grey Eagle.

Як раніше писав Фокус, Польща може забезпечити захист заходу України від ракет РФ. Про це заявив польський генерал.