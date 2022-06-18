Українські військові отримали азербайджанські міномети на озброєння (фото)

Як розповідає боєць із позивним "Тигр", у них на озброєнні є три типи мінометів — 60 мм "Камертон", радянські 82-мм і азербайджанські 20N5.

Українські артилеристи отримали на озброєння міномети 20N5 із Азербайджану. Про це повідомляє інформагентство "АрміяInform".

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Міномети застосовуються українськими військовими на Запорізькому напрямку. Про бойове застосування 20N5 розповідає лейтенант із позивним "Тигр" на ім'я Кирило. За його словами, 82-мм міномета недостатньо, щоб знищити танк, але цього вистачає, щоб знищувати його зовнішні елементи та збивати гусениці.

"За три місяці перебування на фронті хлопці призвичаїлися так прицільно вести вогонь, що "кладуть" міни майже в попередній хвіст", — розповідає "Тигр".

[ + – ] Боєць із позивним "Тигр"

Також він додає, що в них на озброєнні є три типи мінометів — калібром 60 мм "Камертон", 82-мм радянські 2Б9 і азербайджанські 20N5.

При цьому офіційно Азербайджан не постачає артилерійських систем Україні. Ймовірно, вони опинилися в Україні з третіх країн, які закуповували азербайджанську зброю.

Дальність стрільби 20N5 становить 5,4 км. Маса сягає 47 кг. Його можуть переносити четверо бійців вручну. Міномет має стовбур із нових сплавів і композитних матеріалів, що підвищує термін його служби.

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