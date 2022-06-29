На озброєння української армії надійшла нова штабна машина (фото)

Модульність дозволяє використовувати штаб там, де немає потрібної інфраструктури задля забезпечення безперервного управління військом.

Збройні сили України отримали на озброєння нову штабну машину на базі КрАЗу. Про це повідомляє Головний командний центр ЗСУ.

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На озброєння взяли штабну машину з причепом зі змінними модулями МШ-ПШ. Вона призначена для забезпечення роботи та відпочинку оперативного складу пунктів управління. Її можна застосовувати, коли немає або знищено інфраструктуру життєзабезпечення.

Заявляється, що МШ-ПШ можна використовувати в будь-яку пору року. Як пише "Мілітарний", така техніка дозволить підвищити оперативність, стійкість і безперервність управління військами. Конструкція дозволяє пересуватися бездоріжжям.

[ + – ] Підйом модуля через гідравлічні опори

При цьому сам модуль можна зняти з машини за допомогою гідравлічних опор, які можуть підняти, так й опустити штабний модуль. Задіяти спеціалізовану техніку не потрібно. В автоматичному режимі час підйому на максимальну висоту 1,7 метри потрібно 15 хвилин.

[ + – ] Робоче місце в модулі

Електропостачання штабу може забезпечуватися від промислової мережі, від резервного дизель-генератора на 5,5 кВт та аварійного акумулятора на 200 А/год.

[ + – ] Місце для відпочинку обладнане всім необхідним

У робочому модулі є 6 робочих місць. Також усередині є меблі для відпочинку військових із кондиціонером, обігрівачем, душовою кабіною та із запасом гарячої води на 130 літрів.

Нагадаємо, 18 червня стало відомо, що ЗСУ отримало на озброєння азербайджанські міномети 20N5.

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