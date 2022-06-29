Через Москву и Беларусь: литовский депутат потребовал от РФ сухопутный коридор к Смоленску

Депутат Сейма Матас Малдейкис назвал российский город "традиционно нашей землей", поскольку раньше это были земли Великого княжества Литовского.

Депутат литовского парламента Матас Малдейкис считает, что Россия должна предоставить его государству полный доступ к традиционным литовским землям Смоленска. Об этом он написал у себя в Twitter.

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"В ответ на претензии России в Калининграде мы требуем полного доступа к традиционным литовским землям Смоленска через этот сухопутный коридор", — написал он, опубликовав карту со своим видением этого коридора. Так, депутат считает, что такой доступ РФ должна обеспечить через территорию Москвы.

Таким образом Малдейкис отреагировал на заявления страны-агрессора по поводу блокады Калининграда.

В соцсети Малдейкиса закреплен твит от 24 января этого года, где он требует от России немедленно вывести войска с исторической сферы влияния Великого княжества Литовского, включая Беларусь и Украину.

"Экспансия России на запад после аннексии Новгорода в 1478 году — возмутительная провокация", — написал он.

Великое княжество Литовское существовало с середины XIII века по 1795 год на территории современных Беларуси, Литвы, Украины, России (юго-западные земли, включая Смоленск, Брянск и Курск), Польши, Латвии, Эстонии и Молдовы.

В российской прессе нередко встречаются статьи, опровергающие любые потенциальные претензии Литвы на свою исконную территорию.

Ранее Матас Малдейкис жестко отреагировал на регистрацию в Государственной думе России законопроекта об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики". По его словам, если Госдума РФ решится на этот шаг, то потеряет силу и договор 1634 года, в соответствии с которым Смоленск отошел России.

В мае Сейм Литвы проголосовал за резолюцию о признании России государством-террористом. Литовские парламентарии уверены, что Кремль стремится уничтожить украинскую нацию, поэтому его действия необходимо признать геноцидом, а разжигателей войны и других военных преступников — судить.