Через Москву та Білорусь: литовський депутат вимагав від РФ сухопутний коридор до Смоленська

Депутат Сейму Матас Малдейкіс назвав російське місто "традиційно нашою землею", оскільки раніше це були землі Великого князівства Литовського.

Депутат литовського парламенту Матас Малдейкіс вважає, що Росія має надати його державі повний доступ до традиційних литовських земель Смоленська. Про це він написав у себе у Twitter.

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"У відповідь на претензії Росії в Калінінграді ми вимагаємо повного доступу до традиційних литовських земель Смоленська через цей сухопутний коридор", — написав він, опублікувавши карту зі своїм баченням цього коридору. Так, депутат вважає, що такий доступ РФ має забезпечити через територію Москви.

Так Малдейкіс відреагував на заяви країни-агресора щодо блокади Калінінграда.

У соцмережі Малдейкіса закріплено твіт від 24 січня цього року, де він вимагає від Росії негайно вивести війська з історичної сфери впливу Великого князівства Литовського, включаючи Білорусь та Україну.

"Експансія Росії на захід після анексії Новгорода в 1478 — обурлива провокація", — написав він.

Велике князівство Литовське існувало з середини XIII століття до 1795 року на території сучасних Білорусі, Литви, України, Росії (південно-західні землі, включаючи Смоленськ, Брянськ та Курськ), Польщі, Латвії, Естонії та Молдови.

У російській пресі нерідко трапляються статті, які спростовують будь-які потенційні претензії Литви на свою споконвічну територію.

Раніше Матас Малдейкіс жорстко відреагував на реєстрацію в Державній думі Росії законопроєкту про скасування постанови Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки". За його словами, якщо Держдума РФ зважиться на цей крок, то втратить чинність і договір 1634 року, відповідно до якого Смоленськ відійшов Росії.

У травні Сейм Литви проголосував за резолюцію про визнання Росії державою-терористом. Литовські парламентарі впевнені, що Кремль прагне знищити українську націю, тому його дії слід визнати геноцидом, а розпалювачів війни та інших військових злочинців судити.