Освобождение защитников "Азовстали": в ГУР показали кадры обмена пленными с РФ

Многие освобожденные бойцы имеют тяжелые огнестрельные и осколочные ранения. Сразу после возвращения им предоставили необходимую медицинскую помощь.

Пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины сообщила о 144 украинских защитников, которые были освобождены из российского плена. Большинство из них имеют тяжелые ранения.

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Многие из военнопленных имеют огенстрельные и осколочные ранения, переломы и ожоги.

"Сразу после освобождения все наши герои получили медицинскую помощь и надлежащий уход", — говорится в сообщении.

По состоянию на 18:00 было известно, что среди освобожденных находились 95 защитников "Азовстали", среди которых: 59 бойцов Национальной гвардии, 30 морских пехотинцев, 28 солдат ВСУ, 17 пограничников, 9 человек из подразделений территориальной обороны и 1 сотрудник Нацполиции.

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Как сообщили в Координационном штабе по обмену военнопленными в числе освобожденных 23 офицера и 69 сержантского и старшинского состава. Самому старшему военнослужащему исполнилось 65 лет, самому младшему — 19.

"Координационный штаб продолжает свою работу по возвращению всех пленных защитников", – говорится в сообщении.

В то же время по информации росСМИ, главарь пророссийских боевиков Денис Пушилин сообщил на кого могли обменять украинских защитников Мариуполя. По его словам, состоялся обмен по формуле "144 на 144", на "очень ценных военнослужащих" из числа российских военных, которые находятся в плену на украинской стороне.

Напомним, что 2 июня украинская и российская стороны провели обмен телами погибших военных в районе линии фронта в Запорожской области. Тела погибших обменяли по формуле "160 на 160".

В Запорожской области 21 июня прошла очередная операция по передаче тел погибших военнослужащих. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили о 35 телах погибших украинских защитников.