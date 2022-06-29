Звільнення захисників "Азовсталі": у ГУР показали кадри обміну полоненими з РФ

Багато звільнених бійців мають важкі вогнепальні та осколкові поранення. Одразу після повернення їм надали необхідну медичну допомогу.

Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України повідомила про 144 українських захисників, яких звільнили з російського полону. Більшість із них мають тяжкі поранення.

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Багато з військовополонених мають вогнестрільні та осколкові поранення, переломи та опіки.

"Одразу після звільнення всі наші герої отримали медичну допомогу та належний догляд", — йдеться в повідомленні.

Станом на 18:00 відомо, що серед звільнених перебували 95 захисників "Азовсталі", серед яких: 59 бійців Національної гвардії, 30 морських піхотинців, 28 солдатів ЗСУ, 17 прикордонників, 9 осіб із підрозділів територіальної оборони та 1 співробітник Нацполіції.

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Як повідомили в Координаційному штабі з обміну військовополоненими серед звільнених 23 офіцери та 69 сержантського та старшинського складу. Найстаршому військовослужбовцю виповнилося 65 років, наймолодшому — 19 років.

"Координаційний штаб продовжує свою роботу щодо повернення всіх полонених захисників", — йдеться у повідомленні.

Водночас, за інформацією росЗМІ, ватажок проросійських бойовиків Денис Пушилін повідомив, на кого могли обміняти українських захисників Маріуполя. За його словами, відбувся обмін за формулою "144 на 144", на "дуже цінних військовослужбовців" з-поміж російських військових, які перебувають у полоні на українській стороні.

Нагадаємо, що 2 червня українська та російська сторони провели обмін тілами загиблих військових у районі лінії фронту у Запорізькій області. Тіла загиблих обміняли за формулою "160 на 160".

У Запорізькій області 21 червня відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про 35 тіла загиблих українських захисників.