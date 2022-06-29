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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Звільнення захисників "Азовсталі": у ГУР показали кадри обміну полоненими з РФ

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обмін військовополоненими Азовсталь
Фото: Facebook ГУР | Визволення захисників Маріуполя

Багато звільнених бійців мають важкі вогнепальні та осколкові поранення. Одразу після повернення їм надали необхідну медичну допомогу.

Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України повідомила про 144 українських захисників, яких звільнили з російського полону. Більшість із них мають тяжкі поранення.

Багато з військовополонених мають вогнестрільні та осколкові поранення, переломи та опіки.

"Одразу після звільнення всі наші герої отримали медичну допомогу та належний догляд", — йдеться в повідомленні.

Станом на 18:00 відомо, що серед звільнених перебували 95 захисників "Азовсталі", серед яких: 59 бійців Національної гвардії, 30 морських піхотинців, 28 солдатів ЗСУ, 17 прикордонників, 9 осіб із підрозділів територіальної оборони та 1 співробітник Нацполіції.

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Фото: Facebook ГУР
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Як повідомили в Координаційному штабі з обміну військовополоненими серед звільнених 23 офіцери та 69 сержантського та старшинського складу. Найстаршому військовослужбовцю виповнилося 65 років, наймолодшому — 19 років.

"Координаційний штаб продовжує свою роботу щодо повернення всіх полонених захисників", — йдеться у повідомленні.

Водночас, за інформацією росЗМІ, ватажок проросійських бойовиків Денис Пушилін повідомив, на кого могли обміняти українських захисників Маріуполя. За його словами, відбувся обмін за формулою "144 на 144", на "дуже цінних військовослужбовців" з-поміж російських військових, які перебувають у полоні на українській стороні.

Нагадаємо, що 2 червня українська та російська сторони провели обмін тілами загиблих військових у районі лінії фронту у Запорізькій області. Тіла загиблих обміняли за формулою "160 на 160".

У Запорізькій області 21 червня відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про 35 тіла загиблих українських захисників.