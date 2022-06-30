ВС РФ подходят от Попасной без нужды в форсировании Северского Донца, — разведка Британии

В Минобороны считают, что ВС РФ продолжают достигать ограниченного прогресса, пытаясь окружить украинских военных на севере Донецкой области путем продвижения с Изюма.

Украинские военные продолжают удерживать свои позиции в Лисичанске Луганской области после их отхода из соседнего Северодонецка. Текущие наземные бои, вероятно, сосредоточены вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, который находится в 10 км к юго-западу от центра города. Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

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По данным ведомства, российские войска продолжают ползучее наступление от Попасной Луганской области без нужды в форсировании реки Северский Донец на этом направлении. Кроме того, на оперативном уровне российские войска продолжают достигать ограниченного прогресса, пытаясь окружить украинских военных на севере Донецкой области путем продвижения с Изюма.

"Весьма вероятно, что способность украинских сил продолжать боевые действия, затягивая бои, а затем в надлежащем порядке отводить войска до того, как они попадут в окружение, по-прежнему будет ключевым фактором в исходе кампании," — считают в Минобороны Британии.

Напомним, 29 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на фронте для украинских военных остается очень сложной. Глава государства рассказал, что ВС РФ несут потери в технике и личном составе в пять раз больше, чем ВСУ. Однако количество вражеских войск все равно преобладает, поэтому без поддержки стран Запада Украина не выдержит.

28 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне перебрасывают дополнительные БТГ в направлении Лисичанска, чтобы поскорее захватить город. Он добавил, что это последний оплот области, а бои вокруг Лисичанска идут с нескольких сторон.