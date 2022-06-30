ЗС РФ підходять від Попасної без потреби у форсуванні Сіверського Дінця, — розвідка Британії

У Міноборони вважають, що ЗС РФ продовжує досягати обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських військових на півночі Донецької області шляхом просування з Ізюма.

Українські військові продовжують утримувати свої позиції у Лисичанську Луганської області після їхнього відходу із сусіднього Сєвєродонецька. Поточні наземні бої, ймовірно, зосереджені навколо Лисичанського нафтопереробного заводу, який знаходиться за 10 км на південний захід від центру міста. Про це повідомляє розвідка Великої Британії у Twitter.

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За даними відомства, російські війська продовжують повзучий наступ від Попасної Луганської області без потреби у форсуванні річки Сіверський Донець на цьому напрямі. Крім того, на оперативному рівні російські війська продовжують досягати обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських військових на півночі Донецької області шляхом просування з Ізюму.

"Вельми ймовірно, що здатність українських сил продовжувати бойові дії, затягуючи бої, а потім у належному порядку відводити війська до того, як вони потраплять в оточення, як і раніше, буде ключовим фактором у результаті кампанії", — вважають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, 29 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на фронті для українських військових залишається дуже складною. Глава держави розповів, що ЗС РФ зазнає втрат у техніці й особовому складі вп'ятеро більше, ніж ЗСУ. Проте кількість ворожих військ все одно переважає, тож без підтримки країн Заходу Україна не витримає.

28 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що росіяни перекидають додаткові БТГ у напрямку Лисичанська, щоб скоріше захопити місто. Він додав, що це останній оплот області, а бої навколо Лисичанська точаться з кількох сторін.