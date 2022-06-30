В оккупированном Энергодаре россияне готовятся отключить горожанам интернет и мобильную связь, — мэр города

Российские захватчики запугивают людей слухами о том, что банковские терминалы не будут больше выдавать денежные средства в украинской валюте.

В Энергодаре Запорожской области, оккупированном российскими военными, с 4 июля людям планируют отключить мобильную связь и интернет украинских операторов. Об этом сообщил глава города Дмитрий Орлов в Телеграмм.

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"В течение последней недели они снова взялись и за местных интернет-провайдеров. Анонсировано, что в Энергодар заходит крымский провайдер", — написал Орлов.

Мэр подчеркнул, что это позволит российским захватчикам блокировать украинские новостные ресурсы. В то же время украинцы в Энергодаре будут вынуждены читать и смотреть российские пропагандистские ресурсы и телеканалы.

Также по Энергодару распространяются слухи о том, что с 4 июля нельзя будет пользоваться мобильной связью от украинских мобильных операторов.

Кроме того, российские военные распустили слухи, что в городе перестанут работать терминалы для безналичного расчета в гривне.

"Как следствие вчера это повлекло за собой большой ажиотаж на снятие наличных с банковских карт. Конечно же, не бесплатно, а за немалый процент за снятие средств", — добавил Орлов.

Напомним, ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о том, что в городе военные РФ похищают мирных жителей и просят выкуп. Стандартная цена за выход из плена – 50 тыс. грн.

А недавно Фокус писал о том, что в Энергодаре российские оккупанты начали вводить свою валюту. Рублями можно рассчитаться в магазинах города. Здесь продают продукты питания и другие товары, завезенные из Крыма, Белоруссии и России.