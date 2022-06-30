В окупованому Енергодарі росіяни готуються відключити містянам інтернет та мобільний зв'язок, — мер міста

Російські загарбники залякують людей чутками про те, що банківські термінали більше не видаватимуть кошти в українській валюті.

В Енергодарі Запорізької області, окупованому російськими військовими, з 4 липня людям планують відключити мобільний зв'язок та інтернет українських операторів. Про це повідомив голова міста Дмитро Орлов у Телеграмі.

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"Протягом останнього тижня вони знову взялися і за місцевих інтернет-провайдерів. Анонсовано, що до Енергодару заходить кримський провайдер", — написав Орлов.

Мер наголосив, що це дозволить російським загарбникам блокувати українські ресурси новин. Водночас українці в Енергодарі будуть змушені читати та дивитися російські пропагандистські ресурси та телеканали.

Також в Енергодарі поширюються чутки про те, що з 4 липня не можна буде користуватися мобільним зв'язком від українських мобільних операторів.

Крім того, російські військові розпустили чутки, що у місті перестануть працювати термінали для безготівкового розрахунку у гривні.

"Як слідство вчора це спричинило великий ажіотаж на зняття готівки з банківських карток. Звичайно ж, не безплатно, а за чималий відсоток за зняття коштів", — додав Орлов.

Нагадаємо, раніше мер Енергодару Дмитро Орлов розповів про те, що в місті військові РФ викрадають мирних мешканців та просять викуп. Стандартна ціна за вихід із полону — 50 тис. грн.

А нещодавно Фокус писав про те, що в Енергодарі російські окупанти почали запроваджувати свою валюту. Рублями можна розрахуватись у магазинах міста. Тут продають продукти харчування та інші товари, завезені з Криму, Білорусії та Росії.