В Киеве изменили работу блокпостов из-за угрозы вторжения белорусских ДРГ, — Нацгвардия

Угроза прорыва государственной границы со стороны Беларуси не исчезла, а увеличение защитных сооружений на въездах и выездах из города поможет силовикам контролировать ситуацию в столице.

Из-за угрозы проникновения диверсионно-разведывательных групп из Беларуси в Киеве оптимизировали работу блокпостов. Эту информацию в комментарии агентству "РБК-Украина" подтвердил пресс-офицер Национальной гвардии Владимир Черняк.

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В частности, журналисты попросили спикера прокомментировать слухи о том, что в Киеве усилили работу блокпостов из-за возможного проникновения белорусских диверсантов.

Владимир Черняк напомнил, что угроза прорыва государственной границы со стороны Беларуси с первого дня полномасштабного вторжения никуда не исчезала, поэтому блокпосты и защитные сооружения продолжают функционировать в привычном режиме. Пресс-офицер напомнил, что Киев является стратегическим центром принятия решений, поэтому украинские правоохранители не теряют бдительность и несут службу.

По словам Черняка, из-за сохранения угрозы проникновения вражеских ДРГ в столице была оптимизирована работа блокпостов — уменьшено их количество в городе и увеличено на въездах и выездах. Подобные меры, как утверждает пресс-офицер Нацгвардии, позволяют полностью контролировать ситуацию в Киеве в сочетании с комендантским часом.

Напомним, 25 июня пресс-служба Киевской ОВА сообщила о введении длительного комендантского часа и через некоторое время "отменила" его. В первоначальном сообщении военная администрация предупредила, что комендантский час вводится на территории области с 23:00 26 июня по 5:00 3 июля. Позже информация была отредактирована, а в публикации осталось упоминание, что ограничения для населения будет действовать ежедневно с 23:00 до 5:00.

Также сообщалось, что на блокпосту в Киеве военнослужащие застрелили нарушителя комендантского часа. Мужчина на личном автомобиле, по данным журналистов, протаранил защитное сооружение в Святошинском районе и попытался скрыться с места преступления, но был смертельно ранен.