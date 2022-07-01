У Києві змінили роботу блокпостів через загрозу вторгнення білоруських ДРГ, — Нацгвардія

Загроза прориву державного кордону з боку Білорусі не зникла, а збільшення захисних споруд на в'їздах і виїздах із міста допоможе силовикам контролювати ситуацію в столиці.

Через загрозу проникнення диверсійно-розвідувальних груп із Білорусі в Києві оптимізували роботу блокпостів. Цю інформацію в коментарі агентству "РБК-Україна" підтвердив пресофіцер Національної гвардії Володимир Черняк.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Зокрема журналісти попросили спікера прокоментувати чутки про те, що в Києві посилили роботу блокпостів через можливе проникнення білоруських диверсантів.

Володимир Черняк нагадав, що загроза прориву державного кордону з боку Білорусі з першого дня повномасштабного вторгнення нікуди не зникала, тому блокпости й захисні споруди продовжують функціонувати у звичному режимі. Пресофіцер нагадав, що Київ є стратегічним центром ухвалення рішень, тому українські правоохоронці не втрачають пильності й несуть службу.

За словами Черняка, через збереження загрози проникнення ворожих ДРГ у столиці було оптимізовано роботу блокпостів — зменшено їх кількість у місті й збільшено на в'їздах і виїздах. Подібні заходи, як стверджує пресофіцер Нацгвардії, дозволяють повністю контролювати ситуацію в Києві у поєднанні з комендантською годиною.

Нагадаємо, 25 червня пресслужба Київської ОВА повідомила про введення тривалої комендантської години та через деякий час "скасувала" її. У початковому повідомленні військова адміністрація попередила, що комендантська година вводиться на території області з 23:00 26 червня до 5:00 3 липня. Пізніше інформацію було відредаговано, а в публікації залишилося згадування, що обмеження для населення діятиме щодня з 23:00 до 5:00.

Також повідомлялося, що на блокпосту в Києві військовослужбовці застрелили порушника комендантської години. Чоловік на власному автомобілі, за даними журналістів, протаранив захисну споруду у Святошинському районі та спробував втекти з місця злочину, але був смертельно поранений.