Ракетный удар по Одесской области: поврежден санаторий для больных детей из Молдовы

В результате атаки ВС РФ, рассказал глава Минздрава Молдовы Алла Немиренко, пять работников центра получили ранения. А один человек погиб.

В Сергеевке, по которой 1 июля военные РФ ударили ракетами, под удар попал реабилитационный центр для детей из Молдовы. Об этом сообщила министр здравоохранения Молдовы Алла Немиренко в Фейсбук.

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По ее словам, это был отремонтированный санаторий с хорошими условиями для детей из Молдовы, которые имели возможность воспользоваться услугами медицинской реабилитации на побережье Черного моря.

"К сожалению, его деятельность прекратили на время пандемии и мы только подготовили планы по возобновлению деятельности, а пришла война. После нападения Центр не сильно пострадал, только вырывали окна казармы", — уточнила Немиренко.

Она также написала о том, что пять работников центра во время ракетного удара получили ранения, а один человек погиб.

Напомним, в пятницу, 1 июля, российская ракета попала в еще одну базу отдыха в Одесской области. Таким образом, количество жертв ночных обстрелов возросло до 18 человек, среди погибших — двое детей.

Также спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о том, что российская армия выпустила две крылатые ракеты в Белгород-Днестровском районе. По его словам, россияне запустили ракеты из самолетов стратегической авиации из акватории Черного моря.