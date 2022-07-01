Ракетний удар по Одеській області: пошкоджено санаторій для хворих дітей із Молдови

Унаслідок атаки ЗС РФ, розповіла голова МОЗ Молдови Алла Немиренко, п'ять працівників центру отримали поранення. А одна людина загинула.

У Сергіївці, по якій 1 липня військові РФ вдарили ракетами, під удар потрапив реабілітаційний центр для дітей з Молдови. Про це повідомила міністриня охорони здоров'я Молдови Алла Немиренко у фейсбуці.

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За її словами, це був відремонтований санаторій із хорошими умовами для дітей з Молдови, які мали можливість скористатися послугами медичної реабілітації на узбережжі Чорного моря.

"На жаль, його діяльність припинили на час пандемії і ми лише підготували плани щодо відновлення діяльності, а настала війна. Після нападу Центр не сильно постраждав, лише виривали вікна казарми", — уточнила Немиренко.

Вона також написала про те, що п'ять працівників центру під час ракетного удару зазнали поранень, а одна людина загинула.

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 липня, російська ракета влучила в ще одну базу відпочинку в Одеській області. Так кількість жертв нічних обстрілів зросла до 18 осіб, серед загиблих — двоє дітей.

Також речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про те, що російська армія випустила дві крилаті ракети в Білгород-Дністровському районі. За його словами, росіяни запустили ракети з літаків стратегічної авіації з акваторії Чорного моря.