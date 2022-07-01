Выпускников "академии МВД ДНР" отпраляют на фронт без документов (видео)

Родственники выпускников устроили скандал и потребовали объяснений у "властей юридического обоснования". На что им посоветовали письменно обратиться к руководству учебного заведения.

Во временно оккупированном Донецке местные жители возмутились тем, что выпускников так называемой "академии МВД ДНР" якобы собираются увозить на фронт без документов. Пользователи соцсетей публикуют видео, где родственники выпускников пытаются добится информации об их будущем.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

На одном из видео преподаватель обещает разобраться в ситуации и "все узнать в среду", а за это время предлагает родным написать письменное обращение к руководству заведения. Одна женщина начала разговор о "юридическом обосновании" дела, на что представитель академии хотел договорится отложить вопрос до среды.

"До среды я сделаю запрос в академию, поеду еще раз в МВД. Я узнаю в корпусе куда их распределили. В среду я вам могу сказать юридическое основание для нахождения их там", — ответила женщина в форме с символикой "Z" на рукаве.

Далее преподаватель подтвердила сведения о том, что в Донецкой области под мобилизацию попали мужчины, которые не имеют никакого отношения к военному делу. В частности, она упомянула работников консерватории, которых отправили на передовую во время боев за Мариуполь.

"Девочки, у меня только один вопрос. Они же (выпускники) закончили у вас не консерваторию. Хотя с консерватории бригада в Мариуполе. Уже есть погибшие, к сожалению. Это силовой блок", — продолжила общение преподаватель, отметив что на время военных действий призывают тех, кто служит в силовых ведомствах.

Отметим, что в соцсети попадает множество материала, в котором боевики "ДНР" жалуются на поголовный призыв мужчин, которые никогда не держали в руках оружие. На фронт насильно отправляют не только представителей рабочих профессий, но и работников культуры и образования.

В частности канал ВВС в мае опубликовал историю 20-летнего Сергея из Донецка, который попал в больницу после ранения под Херсоном. Сергей рассказал журналистам, что перед тем как попасть на "первую линию" он ни разу не стрелял из стрелкового вооружения, но зато успел получить осколочное ранение.

Ранее сообщалось, что граждане Беларуси начали массово получать повестки в военкоматы. Как сообщило местное издание "Зеркало", повестки получают как мужчины, так и женщины. Более того, повестки получают даже те, кто непригоден к военной службе.

Центр противодействия дезинформации при СНБО 29 июня опубликовало опровержения самых распространенных фейков относительно мобилизации женщин в Украине. В ведомстве отметили, что мобилизация и взятие на воинский учет — не одно и то же, а в ВСУ служать только те женщины, которые пошли добровольно и по контракту.