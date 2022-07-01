Випускників "академії МВС ДНР" відправляють на фронт без документів (відео)

Родичі випускників влаштували скандал і зажадали пояснень у "влади юридичного обґрунтування". На що їм порадили письмово звернутись до керівництва навчального закладу.

У тимчасово окупованому Донецьку місцеві жителі обурилися тим, що випускників так званої "академії МВС ДНР" нібито збираються забрати на фронт без документів. Користувачі соцмереж публікують відео, де родичі випускників намагаються отримати інформацію про їхнє майбутнє.

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На одному з відео викладач обіцяє розібратися в ситуації та "все дізнатися в середу", а за цей час пропонує рідним написати письмове звернення до керівництва закладу. Одна жінка розпочала розмову про "юридичне обґрунтування" справи, на що представник академії хотів домовитися відкласти питання до середи.

"До середи я зроблю запит до академії, поїду ще раз у МВС. Я дізнаюся в корпусі, куди їх розподілили. У середу я вам можу сказати юридичну підставу для перебування їх там", — відповіла жінка у формі із символікою "Z" на рукаві.

Далі викладачка підтвердила відомості про те, що на Донеччині під мобілізацію потрапили чоловіки, які не мають жодного стосунку до військової справи. Зокрема вона згадала працівників консерваторії, яких відправили на передову під час боїв за Маріуполь.

"Дівчатка, у мене тільки одне питання. Вони ж (випускники) закінчили у вас не консерваторію. Хоча з консерваторії бригада в Маріуполі. Вже є загиблі, на жаль. Це силовий блок", — продовжила спілкування викладачка, зазначивши, що на час воєнних дій призивають тих, хто служить у силових відомствах.

Зазначимо, що в соцмережі потрапляє безліч матеріалів, де бойовики "ДНР" скаржаться на поголовний заклик чоловіків, які ніколи не тримали в руках зброю. На фронт насильно відправляють як представників робітничих професій, так і працівників культури й освіти.

Зокрема, канал ВВС у травні опублікував історію 20-річного Сергія з Донецька, який потрапив до лікарні після поранення під Херсоном. Сергій розповів журналістам, що перед тим як потрапити на "першу лінію" він жодного разу не стріляв зі стрілецького озброєння, проте встиг отримати осколкове поранення.

Раніше повідомлялося, що громадяни Білорусі почали масово отримувати повістки у військкомати. Як повідомило місцеве видання "Дзеркало", повістки отримують як чоловіки, так і жінки. Крім того, повістки одержують навіть ті, хто непридатний до військової служби.

Центр протидії дезінформації при РНБО 29 червня опублікувало спростування найпоширеніших фейків щодо мобілізації жінок в Україні. У відомстві зазначили, що мобілізація та взяття на військовий облік — не одне й те саме, а у ЗСУ служать лише ті жінки, які пішли добровільно та за контрактом.