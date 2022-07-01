"Опасная спираль": НАТО начинает новую гонку вооружения, — МИД РФ

В Кремле полагают, что принятые на саммите в Мадриде решения возвращают НАТО к схемам обеспечения безопасности в формате периода холодной войны.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, выступая на сессии дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что блок НАТО начинает новую гонку вооружения, сообщает "РИА-Новости".

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"НАТО начинает гонку вооружений, и мы из истории знаем, что эта гонка вооружений – такое агрессивное военное строительство – будет требовать обязательную демонизацию противника", — заявил Грушко.

По мнению замминистра, Альянс не может жить без потенциального противника, поэтому в его планах демонизировать именно Россию.

Грушко отметил, что выбранный курс НАТО представляет из себя некую "гремучую смесь" из враждебной внешней политики и военного планирования. Но уйти от него будет предельно сложно.

По его словам, НАТО втягивает в враждебную к России спираль не только страны Европы, но и весь мир. В связи с этим Грушко затруднительно сказать, какая потребуется концентрация политических усилий, чтобы переломить такой ход событий.

"Очень трудно сказать, какая потребуется концентрация политических усилий или какие могут произойти драматические события в сфере военной безопасности в Европе, чтобы переломить ту опасную спираль, в которую НАТО втягивает не только всю Европу, но и теперь весь мир", – подчеркнул Грушко.

Кроме того, замминистра подчеркнул, что принятые на саммите НАТО в Мадриде решения свидетельствуют об эволюционном кульбите Альянса с момента его образования в 1949 году. Следовательно Россия делает из этого вывод, что НАТО вернулась к схемам обеспечения безопасности формата периода холодной войны, отметил Грушко.

Напомним, на саммите НАТО в Мадриде была принята новая доктрина, согласно которой Россия представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу для стран Альянса. Китай же был отмечен государством, которое бросает вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО.

США намерены существенно усилить военное присутствие в Европе из-за угрозы, исходящей от России. После полномасштабного вторжения российских военных в Украину президент США Джо Байден обещает усилить Альянс по всем направлениям.