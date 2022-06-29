Ответ на угрозы Москвы: США усилят военное присутствие в Европе

Американские военные отправят в Великобританию 2 эскадрильи истребителей F-35, а в Германии и Италии усилят ПВО. Контингент сил быстрого реагирования НАТО на восточном фланге вырастет почти в 10 раз.

Соединенные Штаты существенно усилят военное присутствие в Европе из-за угрозы, которая исходит от России. Об этом сказал президент США Джо Байден на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на саммите Альянса в Мадриде, пишет газета The Washington Post.

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НАТО вынуждено отвечать на угрозы от Москвы после полномасштабного вторжения российских военных в Украину. Байден обещает усилить Альянс по всем направлениям – на суше, на море и в воздухе.

Усиление военной мощи США в Европе:

США, по словам президента страны, создадут постоянную штаб-квартиру в Польше. В Великобританию направят 2 дополнительные эскадрильи истребителей F-35, а в Германии и Италии усилят противовоздушную оборону.

"Мы укрепим военную позицию CША в Европе, реагируя на меняющуюся ситуацию с безопасностью. США отправят 2 дополнительных эсминца на военно-морскую базу в испанском городе Рота", – заявил американский лидер.

[ + – ] Военная позициа CША в Европе будет укрепляться

Журналисты отмечают, что на испанской базе таким образом будут стоят 6 американских эсминцев.

Восточный фланг – США увеличат силы быстрого реагирования

Штаты увеличат с 40 до 300 тыс. солдат групп быстрого реагирования на восточном фланге Альянса. Группы разместят возле границы Польши с Украиной и Беларусью.

Корреспондент "Европейской правды" в Мадриде сообщил, что в Польше, по словам Байдена, США создадут постоянный штаб 5-го армейского корпуса США. Это усилит совместимость войск США и НАТО по всему восточному флангу Альянса.

Штаты увеличат военную мощь в Румынии и Балтийском регионе. В Румынии появится ротационная бригаду численностью до 3 тыс. бойцов и 2 тыс. невоенного персонала.

[ + – ] США отправили 20 тыс. солдат в Европу Фото: The Guardian

Столтенберг заявил, что военный альянс столкнулся с "самой большой проблемой" со времен Второй мировой войны на фоне войны в Украине.

Deutshe Wellе отмечает, что США отправили 20 тыс. солдат в Европу до начала вторжения в Украину 24 февраля. Теперь в ЕС находится 100 тыс. американских военных.

Напомним, что на саммите НАТО президенту Украины Владимиру Зеленскому сказали о победе в войне с РФ исключительно на поле боя. Альянс обещал продолжать помогать в этом деле украинцам.

Столтенберг предупредил Кремль об увеличении присутствия НАТО возле границ за ее агрессивную войну в Украине. Швеция и Финляндия уже готовятся присоединиться к военно-политическому блоку.

Известно, что на саммите в Мадриде НАТО согласует новый пакет помощи Украине.