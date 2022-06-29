Відповідь на погрози Москви: США посилять військову присутність у Європі

Американські військові відправлять у Велику Британію 2 ескадрильї винищувачів F-35, а в Німеччині й Італії посилять ППО. Контингент сил швидкого реагування НАТО на східному фланзі зросте майже вдесятеро.

Сполучені Штати суттєво посилять військову присутність у Європі через загрозу, що походить від Росії. Про це сказав президент США Джо Байден під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на саміті Альянсу в Мадриді, пише газета The Washington Post.

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НАТО вимушене відповідати на погрози від Москви після повномасштабного вторгнення російських військових в Україну. Байден обіцяє посилити Альянс у всіх напрямках — на суші, на морі й у повітрі.

Посилення військової могутності США у Європі:

США, за словами президента країни, створять постійну штаб-квартиру в Польщі. У Велику Британію спрямують 2 додаткові ескадрильї винищувачів F-35, а в Німеччині й Італії посилять протиповітряну оборону.

"Ми зміцнимо військову позицію США в Європі, реагуючи на зміну ситуації з безпекою. США відправлять 2 додаткові есмінці на військово-морську базу в іспанському місті Рота", — заявив американський лідер.

[ + – ] Військова позиція США в Європі зміцнюватиметься

Журналісти зазначають, що на іспанській базі так стоятимуть шість американських есмінців.

Східний фланг — США збільшать сили швидкого реагування

Штати збільшать із 40 до 300 тис. солдат груп швидкого реагування на східному фланзі Альянсу. Групи розмістять біля кордону Польщі з Україною та Білоруссю.

Кореспондент "Європейської правди" у Мадриді повідомив, що в Польщі, за словами Байдена, США створять постійний штаб 5-го армійського корпусу США. Це посилить сумісність військ США та НАТО по всьому східному флангу Альянсу.

Штати збільшать військову міць у Румунії та Балтійському регіоні. У Румунії з'явиться ротаційна бригада чисельністю до 3 тис. бійців і 2 тис. невоєнного персоналу.

[ + – ] США відправили 20 тис. солдат у Європу Фото: The Guardian

Столтенберг заявив, що військовий альянс зіштовхнувся із "найбільшою проблемою" з часів Другої світової війни на тлі війни в Україні.

Deutshe Wellе зазначає, що США відправили 20 тис. солдат у Європу до початку вторгнення в Україну 24 лютого. Наразі в ЄС перебуває 100 тис. американських військових.

Нагадаємо, що на саміті НАТО президенту України Володимиру Зеленському сказали про перемогу у війні з РФ виключно на полі бою. Альянс обіцяв продовжувати допомагати у цій справі українцям.

Столтенберг попередив Кремль про збільшення присутності НАТО біля кордонів за її агресивну війну в Україні. Швеція і Фінляндія уже готуються приєднатися до військово-політичного блоку.

Відомо, що на саміті в Мадриді НАТО погодить новий пакет допомоги Україні.