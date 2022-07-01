"Небезпечна спіраль": НАТО розпочинає нову гонку озброєння, — МЗС РФ

У Кремлі вважають, що ухвалені на саміті в Мадриді рішення повертають НАТО до схем безпеки у форматі періоду холодної війни.

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко, виступаючи на сесії дискусійного клубу "Валдай", заявив, що блок НАТО розпочинає нову гонку озброєння, повідомляє "РІА-Новини".

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"НАТО розпочинає гонку озброєнь, і ми з історії знаємо, що ці гонки озброєнь — таке агресивне військове будівництво — вимагатимуть обов'язкової демонізації противника", — заявив Грушко.

На думку заступника міністра, Альянс не може жити без потенційного супротивника, тому в його планах демонізувати саме Росію.

Грушко зазначив, що обраний курс НАТО є якоюсь "гримучою сумішшю" з ворожої зовнішньої політики та військового планування. Але втекти від нього буде дуже складно.

За його словами, НАТО втягує у ворожу до Росії спіраль не лише країни Європи, а й усього світу. У зв'язку з цим Грушку важко сказати, яка буде потрібна концентрація політичних зусиль, щоб переламати такий перебіг подій.

"Дуже важко сказати, яка буде потрібна концентрація політичних зусиль або які можуть відбутися драматичні події у сфері військової безпеки в Європі, щоб переломити ту небезпечну спіраль, в яку НАТО втягує не тільки всю Європу, а й тепер увесь світ", — наголосив Грушко.

Крім того, заступник міністра наголосив, що ухвалені на саміті НАТО в Мадриді рішення свідчать про еволюційний кульбіт Альянсу з моменту його утворення в 1949 році. Отже, Росія робить з цього висновок, що НАТО повернулася до схем забезпечення безпеки формату періоду холодної війни, зазначив Грушко.

Нагадаємо, на саміті НАТО в Мадриді ухвалили нову доктрину, згідно з якою Росія є найбільш значною і безпосередньою загрозою для країн Альянсу. Китай був відзначений державою, яка кидає виклик інтересам, безпеці та цінностям НАТО.

США мають намір суттєво посилити військову присутність у Європі через загрозу від Росії. Після повномасштабного вторгнення російських військових до України президент США Джо Байден обіцяє посилити Альянс у всіх напрямках.