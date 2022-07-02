Не поделили награбленное: войска РФ устроили перестрелку друг с другом под Токмаком

Оккупанты все чаще воюют друг с другом на почве имущественных и этнических конфликтов, нередко в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Возле оккупированного города Токмак в Запорожской области российские военные устроили перестрелку со своими же сослуживцами. Об этом 2 июля сообщила в Telegram областная военная администрация.

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По информации украинской разведки, войска РФ все чаще сражаются друг с другом. Недавно в Токмаке выяснение отношений между россиян из словесного переросло в вооруженное, в результате перестрелки 4 оккупанта погибли, а еще 10 получили ранения.

Как сообщает Запорожская ОВА, причиной столкновений между российскими военнослужащими становятся межэтнические конфликты, а также распределение имущества, украденного у жителей Украины. Захватчики нередко ссорятся, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и защищают награбленное с оружием в руках.

Однако войска РФ атакуют не только друг по другу, но и украинские населенные пункты. За последние сутки они 31 раз обстреляли позиции ВСУ вдоль всей линии разграничения, используя танки, реактивную и ствольную артиллерию. Кроме того, они повредили гражданскую инфраструктуру в городах Орехов, Степное и Каменское — областная администрация получила 30 сообщений о разрушениях. В то же время, оккупанты окапываются в захваченных населенных пунктах и готовятся к круговой обороне, создают опорные пункты на ключевых направлениях.

В конце апреля российские военные атаковали друг друга под Чернобаевкой Херсонской области. Как выяснила украинская разведка, перестрелка произошла между солдатами бурятской и чеченской национальностей из-за неравных условий несения службы. В частности, чечены избегали воевать с украинской армией и чаще всего выступали в качестве заградительных отрядов, расстреливая солдат, бегущих с поля боя.

Писали также, что в Запорожской области российские войска похищают мирных жителей Энергодара и требуют выкуп. В плену оказались сотни украинцев, некоторые из них работали на Запорожской атомной электростанции.