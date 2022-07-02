Не поділили награбоване: війська РФ влаштували стрілянину один з одним під Токмаком

Окупанти все частіше воюють один з одним на ґрунті майнових та етнічних конфліктів, нерідко у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Біля окупованого міста Токмак у Запорізькій області російські військові влаштували перестрілку зі своїми товаришами по службі. Про це 2 липня повідомила у Telegram обласна військова адміністрація.

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За інформацією української розвідки, війська РФ дедалі частіше борються одне з одним. Нещодавно в Токмаку з'ясування стосунків між росіян зі словесного переросло у збройний, унаслідок перестрілки 4 окупанти загинули, а ще 10 отримали поранення.

Як повідомляє Запорізька ОВА, причиною зіткнень між російськими військовослужбовцями стають міжетнічні конфлікти, а також розподіл майна, вкраденого в українців. Загарбники нерідко сваряться, перебуваючи у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, та захищають награбоване зі зброєю в руках.

Проте війська РФ атакують не лише одне по одному, а й українські населені пункти. За останню добу вони 31 раз обстріляли позиції ЗСУ вздовж усієї лінії розмежування, використовуючи танки, реактивну та ствольну артилерію. Крім того, вони пошкодили цивільну інфраструктуру в містах Оріхів, Степове та Кам'янське — обласна адміністрація отримала 30 повідомлень про руйнування. Водночас окупанти окопуються у захоплених населених пунктах і готуються до кругової оборони, створюють опорні пункти на ключових напрямках.

Наприкінці квітня російські військові атакували один одного під Чорнобаївкою Херсонської області. Як з'ясувала українська розвідка, перестрілка сталася між солдатами бурятської та чеченської національностей через нерівні умови несення служби. Зокрема, чечени уникали воювати з українською армією і найчастіше виступали як загороджувальні загони, розстрілюючи солдат, які тікали з поля бою.

Писали також, що у Запорізькій області російські війська викрадають мирних жителів Енергодару та вимагають викуп. У полоні опинилися сотні українців, деякі з них працювали на Запорізькій атомній електростанції.