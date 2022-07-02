"Советского оружия больше не будет": в ОП назвали новые сроки поставок

Страны-партнеры дорабатывают и расконсервируют системы вооружения, чтобы как можно быстрее доставить их в Украину.

Украина будет быстрее получать новое оружие от западных партнеров. Об этом советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал в интервью "24 каналу".

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По его словам, бюрократия уже не мешает поставкам вооружения из-за границы, ведь все необходимые документы уже подписаны. Как только странам удастся подготовить необходимый объем военной помощи — ее тут же передадут в Украину.

Другая проблема — наличие оружия на складах зарубежных партнеров. Большинство цивилизованных стран не видело нужды накапливать военную мощь такими же темпаи, как Россия, поэтому значительно уступают по количеству. В настоящее время за границей дорабатывают или расконсервируют некоторые системы вооружения, которые прибудут в Украину через 1-3 месяца.

Что касается качества, то Михаил Подоляк заверил: оружие советских времен в Украину больше поставлять не будут — таких образцов на мировом рынке уже практически не осталось. Раньше военные технологии СССР накапливали страны Африки, Азии и Восточной Европы, но их ресурс уже практически полностью израсходован.

"Советское оружие накапливалось долго, но его уже в этом виде нет. Оно не является таким конкурентным, как оружие НАТО. Оружие же нужно делать постоянно более современным. Кроме того, оружие НАТО более эффективно", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее писали, что Михаил Подоляк рассказал о количестве оружия, необходимого Украине для борьбы с РФ. По его словам, Россия накопила больше всего в мире военной техники, и сейчас всю ее бросила на захват украинских территорий. Запад долго не мог осознать масштабы этой мощи, но теперь готов предоставить Украине сотни, а не десятки, единиц тяжелого вооружения.

В июне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что 50 стран предоставляют Украине столько оружия, сколько могут. Минобороны США пообещало прислушиваться к потребностям ВСУ и искать технику в странах, которые согласились оказывать помощь в формате "Рамштайн-3".