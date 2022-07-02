"Радянської зброї більше не буде": в ОП назвали нові терміни постачання

Країни-партнери доопрацьовують та розконсервують системи озброєння, щоб якнайшвидше доставити їх в Україну.

Україна швидше отримуватиме нову зброю від західних партнерів. Про це радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю "24 каналу".

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За його словами, бюрократія уже не заважає постачанню озброєння з-за кордону, адже всі необхідні документи вже підписано. Щойно країнам вдасться підготувати необхідний обсяг військової допомоги — її одразу передадуть в Україну.

Інша проблема — наявність зброї на складах закордонних партнерів. Більшість цивілізованих країн не бачили потреби накопичувати військову міць такими ж темпами, як Росія, тому значно поступаються за кількістю. Нині за кордоном допрацьовують чи розконсервують деякі системи озброєння, які прибудуть в Україну за 1-3 місяці.

Щодо якості, то Михайло Подоляк запевнив: зброю радянських часів в Україну більше не поставлятимуть — таких зразків на світовому ринку вже практично не залишилося. Раніше військові технології СРСР накопичували країни Африки, Азії та Східної Європи, але їхній ресурс вже практично повністю витрачений.

"Радянська зброя накопичувалася довго, але її вже в цьому виді немає. Вона не є такою конкурентною, як зброя НАТО. Зброю ж потрібно робити постійно сучаснішою. До того ж, зброя НАТО більш ефективна", — підкреслив Михайло Подоляк.

Раніше писали, що Михайло Подоляк розповів про кількість зброї, яка потрібна Україні для боротьби з РФ. За його словами, Росія накопичила найбільше у світі військової техніки, і зараз її кинула на захоплення українських територій. Захід довго не міг усвідомити масштаби цієї могутності, але тепер готовий надати Україні сотні, а не десятки одиниць важкого озброєння.

У червні речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що 50 країн надають Україні стільки зброї, скільки можуть. Міноборони США пообіцяло прислухатися до потреб ЗСУ та шукати техніку в країнах, які погодилися надавати допомогу у форматі "Рамштайн-3".