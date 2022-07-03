Заявления Лукашенко о единой с РФ армией — это опасный сигнал для Украины, — Зеленский (видео)

Украинский президент отметил, что подобные заявления, прежде всего, опасны для белорусского народа, поскольку его могут втянуть в захватническую войну против Украины.

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о фактически созданной единой армии с Российской Федерацией является опасным сигналом как для Украины, так и для белорусского народа. Об этом в ходе брифинга с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Комментируя слова белорусского президента Зеленский отметил, что для мирового сообщества не является секретом тот факт, что по территории Украины с белорусской стороны были выпущены ракеты. Причем, сам Лукашенко сказал, что это случилось без его воли.

"Это, прежде всего, опасно для дружественного белорусского народа. Он (Лукашенко) не должен втягивать Беларусь в захватническую войну России против Украины, в нарушении международного права в целом. Я думаю, что мы с вами увидим результат этого сигнала", — ответил журналисту Зеленский.

[ + – ] Зеленский о единой армии Беларуси и России (смотреть с 18:52)

Напомним, президент Лукашенко 3 июля по случаю Дня независимости Беларуси выступил перед собравшимися у "Кургана Славы" в Минске. В числе прочего он заявил, что в рамках тесного союза с Россией уже давно создана единая группировка вооруженных сил, которая по сути представляет собой единую армию. Лукашенко отметил, что против России сейчас воюет почти 50 стран, но Беларусь намерена поддерживать " братское государство" в ее "борьбе против нацизма".

Лукашенко 1 июля записал видеообращение, в котором заявил, что постсоветские страны, если хотят сохранить свой суверенитет, должны быть заинтересованы в сближении с Союзным государством. По мнению президента Беларуси, только объединившись возможно совместными усилиями противостоять глобальным вызовам.