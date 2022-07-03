Заяви Лукашенка про єдину з РФ армію — це небезпечний сигнал для України, — Зеленський (відео)

Український президент зазначив, що такі заяви насамперед небезпечні для білоруського народу, оскільки його можуть втягнути в загарбницьку війну проти України.

Заява президента Білорусі Олександра Лукашенка про фактично створену єдину армію з Російською Федерацією є небезпечним сигналом як для України, так і для білоруського народу. Про це під час брифінгу з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом заявив президент України Володимир Зеленський.

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Коментуючи слова білоруського президента, Зеленський зазначив, що для світової спільноти не є секретом той факт, що по території України з білоруського боку випускали ракети. Причому сам Лукашенко сказав, що це сталося без його волі.

"Це насамперед небезпечно для дружнього білоруського народу. Він (Лукашенко) не повинен втягувати Білорусь у загарбницьку війну Росії проти України, порушення міжнародного права в цілому. Я думаю, що ми з вами побачимо результат цього сигналу", — відповів журналісту Зеленський.

[ + – ] Зеленський про єдину армію Білорусі та Росії (дивитися з 18:52)

Нагадаємо, президент Лукашенко 3 липня з нагоди Дня незалежності Білорусі виступив перед присутніми у "Кургана Слави" в Мінську. Серед іншого він заявив, що в межах тісного союзу з Росією вже давно створено єдине угруповання збройних сил, яке по суті є єдиною армією. Лукашенко зазначив, що проти Росії зараз воює майже 50 країн, але Білорусь має на меті підтримувати "братню державу" в її "боротьбі проти нацизму".

Лукашенко 1 липня записав відеозвернення, в якому заявив, що пострадянські країни, якщо хочуть зберегти свій суверенітет, мають бути зацікавлені у зближенні із Союзною державою. На думку президента Білорусі, лише об'єднавшись, можливо, спільними зусиллями протистояти глобальним викликам.