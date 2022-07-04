В Украину вернули более 400 тел погибших украинских военных, — Верещук

Этого мало, потому что тел намного больше. Однако Россия не хочет их обменивать, потому что опасается, что это подорвет изнутри российское общество.

С момента полномасштабного вторжения России Украине удалось вернуть более 400 тел погибших украинских защитников и граждан. Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире марафона украинских телеканалов.

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По ее словам, этого мало, потому что тел намного больше. Однако РФ не хочет их обменивать, потому что опасается, что это подорвет изнутри российское общество.

"Россия не хочет показывать своим гражданам массовые передачи тел, они понимают, к какому взрыву это приведет, поэтому делают это чуть ли не тайком, делают это не афишируя и стараются не передавать нам тела", — сказала министр.

Ирина Верещук также обратила внимание на проблему с идентификацией тел Россией. По ее словам, Украина проводит экспертизу по европейским стандартам, а у РФ свои протоколы. Поэтому в дальнейшем может быть такое, что экспертизы будут не совпадать.

"И в будущем это будет большой проблемой, потому что те экспертизы, которые они проводят, генетические, точно не будут совпадать, и мы, возможно, не увидим в списках даже тех тел, которые они нам передадут. Это проблема, но мы тоже думаем, как ее решить", — заявила она.

Напомним, 4 июня Украина и Россия провели обмен телами погибших военных. Тогда обмен состоялся на линии фронта в Запорожской области по формуле "160 на 160".

Ранее, 26 мая глава "Укрзалізниці" Александр Камышев призвал матерей солдат РФ забрать тела сыновей. По его словам, в разных городах Украины в вагонах-рефрижераторах хранятся 270 тел оккупантов.