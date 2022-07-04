В Україну повернули понад 400 тіл загиблих українських військових, — Верещук

Цього мало, бо тіл набагато більше. Однак Росія не хоче їх обмінювати, бо побоюється, що це підірве зсередини російське суспільство.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії Україні вдалося повернути понад 400 тіл загиблих українських захисників та громадян. Про це розповіла віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі марафону українських телеканалів.

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За її словами, цього мало, бо тіл набагато більше. Однак РФ не хоче їх обмінювати, бо побоюється, що це підірве зсередини російське суспільство.

"Росія не хоче показувати своїм громадянам масові передачі тіл, вони розуміють, до якого вибуху це призведе, тому роблять це майже потай, роблять це не афішуючи й намагаються не передавати нам тіла", — сказала міністр.

Ірина Верещук також звернула увагу на проблему з ідентифікацією тіл Росією. За її словами, Україна проводить експертизу за європейськими стандартами, а РФ має свої протоколи. Тому надалі може бути таке, що експертизи не співпадатимуть.

"І в майбутньому це буде великою проблемою, бо ті експертизи, які вони проводять, генетичні, точно не співпадатимуть, і ми, можливо, не побачимо в списках навіть тих тіл, які вони нам передадуть. Це проблема, але ми теж думаємо, як її вирішити", — заявила вона.

Нагадаємо, 4 червня Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових. Тоді обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області за формулою "160 на 160".

Раніше, 26 травня глава "Укрзалізниці" Олександр Камишів закликав матерів солдатів РФ забрати тіла синів. За його словами, в різних містах України у вагонах-рефрижераторах зберігається 270 тіл окупантів.