Несколько российских военных кораблей прошли у берегов Тайваня и Японии (фото)

Возле берегов прошли фрегат, корвет и танкер. Это уже не первый проход российских боевых суден у японских берегов.

Военные в Японии подтвердили проход трех российских военных кораблей у своих островов и у берегов Тайваня. Об этом сообщает Taiwan News.

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Указывается, что 1 июля три российских корабля прошли в 70 км от японских островов Йонагуни и Ириомотэ по направлению на северо-восток. Объединенный штаб Минобороны Японии идентифицировал корабли:

эсминец "Маршал Шапошников"

корвет "Гремящий"

танкер типа "Дубна"

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Отмечается, что эсминец и корвет замечается возле Японии не в первый раз. 15 ююня корабли прошли в 280 км к юго-востоку от мыса Эримо острова Хоккайдо. На следующий день они прошли в 180 км к юго-востоку от Инубосаки, префектуры Тиба. К вечеру суда шли на юго-запад между островами Сумису и Торисима.

Также сообщается, что Япония следит за действиями российских кораблей при помощи судна класса "Машу" и противолодочным самолетом Lockheed P-3 Orion.

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