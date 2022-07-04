Декілька російських військових кораблів пройшли біля берегів Тайваню та Японії (фото)

Біля берегів пройшли фрегат, корвет та танкер. Це не перший прохід російських бойових кораблів біля японських берегів.

Військові в Японії підтвердили прохід трьох російських військових кораблів біля своїх островів та біля берегів Тайваню. Про це повідомляє Taiwan News.

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Вказується, що 1 липня три російські кораблі пройшли за 70 км від японських островів Йонаґуні та Іріомоте в напрямку на північний схід. Об'єднаний штаб Міноборони Японії ідентифікував кораблі:

есмінець "Маршал Шапошников"

корвет "Гремящий"

танкер типу "Дубна"

[ + – ] Кораблі ЗС РФ біля берегів Японії

Зазначається, що есмінця та корвет помічають біля Японії не вперше. 15 червня кораблі пройшли за 280 км на південний схід від мису Ерімо острова Хоккайдо. Наступного дня вони пройшли за 180 км на південний схід від Інубосакі, префектури Тіба. До вечора судна йшли на південний захід між островами Сумісу та Торісіма.

Також повідомляється, що Японія стежить за діями російських кораблів за допомогою судна класу "Машу" та протичовнового літака Lockheed P-3 Orion.

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