Аннексия или "республики": в РФ не решили, что делать с оккупированными регионами, — ГУР

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что в Кремле могут аннексировать часть территорий, или же присоединить большую часть Украины. Также рассматривают варианты создания одной большой "народной республики", или же нескольких.

Россия готовится провести "референдум" на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областях, он должен состояться 11 сентября — в единый день голосования на территории РФ. Однако в Кремле еще не до конца решили, что будут делать с регионами, есть несколько вариантов. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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По его словам, у Путина готовятся к присоединению захваченных территорий, но рассматривают также создание новых "народный республик" или же одной большой "республики" из оккупированных украинских регионов. Кроме того, есть вариант, что Кремль решит присоединить определенную область или же большую часть Украины.

"Это все будет решаться, как всегда в России, в последний день", — сказал Буданов.

Он также не исключил того, что 11 сентября голосование на оккупированных территориях не состоится.

"Вы должны понимать, что между подготовкой и фактом это, как говорится, долгий путь, и приведет ли он именно к той цели, к которой они готовятся", — добавил представитель ГУР.

Напомним, 29 июня Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе проходит подготовка к "референдуму" о присоединении к России. Он добавил, что жители Херсонской области примут решение войти в состав РФ, однако не уточнил, когда именно состоится фейковое голосование.

28 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что Донецкую область готовятся присоединить к России. По его словам, он пройдет 11 сентября, а оккупационные администрации получили инструкции о подготовке мест для проведения "референдума" и комиссий.