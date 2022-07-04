Анексія чи "республіки": у РФ не вирішили, що робити з окупованими регіонами, — ГУР

Глава української розвідки Кирило Буданов розповів, що в Кремлі можуть анексувати частину територій, або ж приєднати більшу частину України. Також розглядають варіанти створення однієї великої "народної республіки", або кількох.

Росія готується провести "референдум" на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей, він має відбутися 11 вересня — в єдиний день голосування на території РФ. Однак у Кремлі ще не до кінця вирішили, що робитимуть із регіонами, є кілька варіантів. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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За його словами, в Путіна готуються до приєднання захоплених територій, але розглядають також створення нових "народних республік" або однієї великої "республіки" з окупованих українських регіонів. Крім того, є варіант, що Кремль вирішить приєднати певну область чи велику частину України.

"Це все вирішуватиметься, як завжди в Росії, в останній день", — сказав Буданов.

Він також не відкинув, що 11 вересня голосування на окупованих територіях не відбудеться.

"Ви повинні розуміти, що між підготовкою та фактом це, як то кажуть, довгий шлях, і чи приведе він саме до тієї мети, до якої вони готуються", — додав представник ГУР.

Нагадаємо, 29 червня Херсонський колаборант Кирило Стремоусов заявив, що в регіоні відбувається підготовка до "референдуму" про приєднання до Росії. Він додав, що мешканці Херсонської області ухвалять рішення увійти до складу РФ, проте не уточнив, коли саме відбудеться фейкове голосування.

28 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що Донецьку область готуються приєднати до Росії. За його словами, він пройде 11 вересня, а окупаційні адміністрації отримали інструкції щодо підготовки місць для проведення "референдуму" та комісій.