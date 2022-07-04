От $10 тысяч за человека: чиновник ГМС помогал россиянам легализоваться в Украине — СБУ (фото)

По данным ведомства, российские спецслужбы могли использовать "эмигрантов" в подрывной деятельности на украинской территории.

Служба безопасности Украины ликвидировала мощный канал незаконной легализации россиян в Украине, сообщает пресс-служба СБУ. Клиентами организованной группировки были граждане России и стран Ближнего Востока и Центральной Азии с повышенной террористической угрозой.

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"Нелегалов могли использовать спецслужбы России для проведения подрывной деятельности в ходе полномасштабной агрессии против Украины", — подчеркнули в СБУ.

По данным ведомства, схему легализации организовал чиновник Государственной миграционной службы в Киеве и области. Иностранцам гарантировали выдачу вида на временное или постоянное проживание в Украине, удостоверение беженца и трудоустройство в Киеве и Львове в сервисах быстрой доставки. Эти услуги стоили от $10 до 15 тыс. за одного человека.

В СБУ сообщили, что организатора схемы и его сообщника задержали в Киеве. Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Напомним, ранее спикер СБУ Артем Дехтяренко заявил, что ситуацию в Украине еще до начала полномасштабной войны расшатывали более 7 тыс. сотрудников спецслужб РФ. Сотрудники ФСБ формировали "кадровый резерв" для оккупационной власти в Киеве и других крупных городах Украины. По расчетам чекистов, коллаборанты должны были сразу после военного блицкрига сместить с должностей действующую проукраинскую власть на местах.

Также СБУ сообщила о нейтрализации агентурной сети спецслужб РФ, которая занималась сбором разведывательных данных об обороне причерноморских регионов и о перемещении подразделений Вооруженных сил на юге Украины.