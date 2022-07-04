Від $10 тисяч за особу: чиновник ДМС допомагав росіянам легалізуватися в Україні — СБУ (фото)

За даними відомства, російські спецслужби могли використовувати "емігрантів" у підривній діяльності на українській території.

Служба безпеки України ліквідувала потужний канал незаконної легалізації росіян в Україні, повідомляє пресслужба СБУ. Клієнтами організованого угруповання були громадяни Росії та країн Близького Сходу та Центральної Азії з підвищеною терористичною загрозою.

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"Нелегалів могли використовувати спецслужби Росії для проведення підривної діяльності під час повномасштабної агресії проти України", — наголосили в СБУ.

За даними відомства, схему легалізації організував чиновник Державної міграційної служби в Києві та області. Іноземцям гарантували видачу виду на тимчасове чи постійне проживання в Україні, посвідчення біженця та працевлаштування в Києві та Львові у сервісах швидкої доставки. Ці послуги коштували від $10 до 15 тис. за одну особу.

У СБУ повідомили, що організатора схеми та його спільника затримали в Києві. Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше речник СБУ Артем Дехтяренко заявив, що ситуацію в Україні ще до початку повномасштабної війни розхитували понад 7 тис. співробітників спецслужб РФ. Співробітники ФСБ формували "кадровий резерв" для окупаційної влади в Києві та інших великих містах України. За розрахунками чекістів, колаборанти мали відразу після військового бліцкригу змістити з посад чинну проукраїнську владу на місцях.

Також СБУ повідомила про нейтралізацію агентурної мережі спецслужб РФ, яка займалася збором розвідувальних даних про оборону причорноморських регіонів та переміщення підрозділів Збройних сил на півдні України.