В Курской области в приграничном с Украиной селе прогремели взрывы , — росСМИ (фото)

Местные власти сообщают о повреждении жилого дома в селе Поповка, расположенном неподалеку с Сумской областью, и легком ранении сотрудника МВД РФ.

В российских Telegram-каналах появилась информация о том, что поселок Поповка в Курской области подвергся авиаудару. Сообщается что на населенный пункт был сброшен один боеприпас, в результате взрыва пострадал 32-летний старший следователь МВД Алексей Гончаров.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] село Поповка, Курская область

По предварительным данным, Гончаров получил несущественные ранения и отказался от госпитализации.

В пабликах цитируют слова местных жителей которые сообщают, что в Курской области в целом спокойно, но за последнюю неделю якобы со стороны Украины были замечены летающие квадрокоптеры.

Глава Рыльского района Курской области Павел Колоусов сообщил, что в приграничном с Сумской областью селе Поповка прогремел небольшой взрыв недалеко от жилого дома, в результате жилище получило незначительные повреждения, а местный житель получил легкое ранение.

В других источниках сообщают, что над Курском в районе улицы Дериглазова был виден конденсационный след в небе и слышен громкий хлопок в воздухе. Предположительно — это результат работы российских ПВО.

[ + – ] ул. Дериглазова, северная окраина Курска

Ранее сообщалось, что 28 июня в Курске прозвучал взрыв, после чего в одном из районов города были видны яркие вспышки света, а позже появился столб дыма. По версии губернатора Курской области Романа Старовойта над городом якобы был сбит украинский беспилотник.

В результате ночного обстрела Белгорода 3 июля погибла семья переселенцев из Харьковской области. О трагической гибели украинцев сообщили соседи, которые также вынуждены были бежать в Белгород в начале войны.