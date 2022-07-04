У Курській області в прикордонному з Україною селі пролунали вибухи, — росЗМІ (фото)

Місцева влада повідомляє про пошкодження житлового будинку в селі Попівка, розташованому неподалік Сумської області, і легке поранення співробітника МВС РФ.

У російських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що селище Попівка в Курській області зазнало авіаудару. Повідомляється, що на населений пункт було скинуто один боєприпас, унаслідок вибуху постраждав 32-річний старший слідчий МВС Олексій Гончаров.

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[ + – ] Село Попівка, Курська область

За попередніми даними, Гончаров отримав несуттєві поранення і відмовився від госпіталізації.

У пабліках цитують слова місцевих жителів, які повідомляють, що в Курській області загалом спокійно, але за останній тиждень нібито з боку України були помічені квадрокоптери, що літають.

Голова Рильського району Курської області Павло Колоусов повідомив, що у прикордонному із Сумською областю селі Попівка прогримів невеликий вибух неподалік житлового будинку, внаслідок чого житло зазнало незначних пошкоджень, а місцевий житель отримав легке поранення.

В інших джерелах повідомляють, що над Курськом у районі вулиці Дериглазова було видно конденсаційний слід у небі та чути гучний вибух у повітрі. Імовірно — це результат роботи російських ППО.

[ + – ] Вул. Дериглазова, північна околиця Курська

Раніше повідомлялося, що 28 червня в Курську пролунав вибух, після чого в одному з районів міста було видно яскраві спалахи світла, а пізніше з'явився стовп диму. За версією губернатора Курської області Романа Старовойта над містом нібито було збито українського безпілотника.

Унаслідок нічного обстрілу Бєлгорода 3 липня загинула родина переселенців із Харківської області. Про трагічну загибель українців повідомили сусіди, які також змушені були тікати в Бєлгород на початку війни.