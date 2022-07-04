Информация о ВСУ в окрестностях Херсона не соответствует действительности, — ОК "Юг"

Неправдивые данные о продвижении украинских военных дезориентируют местное население и вредит операциям, подчеркивают в оперативном командовании.

Информация о продвижении украинских солдат в пригород Херсона не соответствует действительности. Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Таким образом оперативное командование опровергло более ранние данные издания The Economist о том, что ВСУ находятся на расстоянии 1 км от оккупированного областного центра.

Как подчеркивает Гуменюк, ложная информация о передвижениях украинских военных лишь дезориентирует местное население и вредит военным операциям. Она отметила, что о продвижениях ВСУ могут информировать лишь военные.

"Любые аналитики, депутаты, другие политические и просто активные деятели на данный момент только вредят подобными заявлениями и провозглашением такой информации. Во-первых, она не отвечает действительности, во-вторых, она дезориентирует наших людей, местное население, она вредит не только военной операции, но в конце концов и имиджу тех, кто это заявляет", — прокомментировала спикер.

По словам Гуменюк, украинская армия на юге страны продвигается медленно, но уверенно. При этом военные стараются соблюдать тишину в рамках проведения военной операции по освобождению региона.

Напомним, издание The Economist сообщило, что украинская армия готовится к контратаке на Херсон, что откроет ворота в Крым. Офицер военной разведки рассказал журналистам, что передовые части ВС РФ находятся в пределах досягаемости украинских снайперов. Это примерно в километре от окраин Херсона.

2 июля ВСУ освободили еще один поселок на Херсонщине — Ивановку.