Інформація про ЗСУ на околицях Херсона не відповідає дійсності, — ОК "Південь"

Неправдиві дані про просування українських військових дезорієнтують місцеве населення і шкодять операціям, наголошують в оперативному командуванні.

Інформація про просування українських солдат до передмістя Херсона не відповідає дійсності. Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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Так, оперативне командування спростувало більш ранні дані видання The Economist про те, що ЗСУ знаходяться на відстані 1 км від окупованого обласного центру.

Як наголошує Гуменюк, хибна інформація про пересування українських військових лише дезорієнтує місцеве населення і шкодить військовим операціям. Вона зазначила, що про просування ЗСУ можуть інформувати лише військові.

"Будь-які аналітики, депутати, інші політичні та просто активні діячі наразі лише шкодять подібними заявами та проголошенням такої інформації. По-перше, вона не відповідає дійсності, по-друге, вона дезорієнтує наших людей, місцеве населення, вона шкодить не лише військовій операції, але врешті-решт й іміджу тих, хто це заявляє", — прокоментувала речниця.

За словами Гуменюк, українська армія на півдні країни просувається повільно, але впевнено. Водночас військові намагаються дотримуватися тиші в межах проведення військової операції зі звільнення регіону.

Нагадаємо, видання The Economist повідомило, що українська армія готується до контратаки на Херсон, що відкриє ворота до Криму. Офіцер військової розвідки розповів журналістам, що передові частини ЗС РФ перебувають у межах досяжності українських снайперів. Це приблизно за кілометр від околиць Херсона.

2 липня ЗСУ звільнили ще одне селище на Херсонщині — Іванівку.