Битва буде жорстокою: ЗСУ наближаються до передмістя Херсона, — The Economist

Як зазначає один з ексчиновників, ЗС РФ будуть страшенно злі під час контрнаступу української армії, але такими ж будуть і партизани в області, які "розірвуть росіян на частини".

Українська армія готується до контратаки на Херсон, що відчинить ворота до Криму. Про це повідомляє The Economist.

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Російським військам вдалося захопити Херсон у перші дні війни. Для окупантів місто є важливою частиною регіону. Там розташована гребля, що дає воду на півострів, а також зосереджені різні сільськогосподарські культури — кавуни, помідори, соєві боби й соняшники.

ЗСУ, як пишуть у виданні, мають тактичні успіхи. Офіцер військової розвідки заявив, що передові частини ЗС РФ перебувають у межах досяжності українських снайперів. Це приблизно за кілометр від околиць Херсона.

"Наступний тиждень чи два будуть ще цікавішими", — заявив боєць.

Водночас наголошується, що, щоб не відбувалася в районі Херсона, це ще не схоже на повноцінний контрнаступ. Солдати скаржаться на нестачу боєприпасів та сил. Також заявляється, що ЗСУ ще не досягла переваги три до одного для успішного контрнаступу.

Водночас ЗС РФ спорудили мережу укріплених підземних ходів. Як каже боєць тероборони Сергій, коли вони намагаються вибити росіян, то замість десяти солдатів на позиції приходить сотня. Одне село можуть охороняти 4 підрозділи ППО. Плюс місцеві жителі не покинули своїх будинків, що також ускладнює роботу ЗСУ.

Як каже колишній чиновник Антон (ім'я змінено), який залишив Херсон після того, як окупанти запропонували очолити колабораціоністський орган, РФ намагалася залучити місцеве населення. Проте ситуація швидко зміниться, якщо їх гнатимуть із Херсона.

"Росіяни будуть страшенно злі і накидатимуться на всіх, але партизанський опір буде таким же запеклим. Місцеві просто розірвуть росіян на частини", — вважає ексчиновник.

Нагадаємо, 2 липня ЗСУ звільнили ще одне селище на Херсонщині — Іванівку.

Раніше ЗМІ писали, що чим раз більший опір у Херсоні може перерости в широку боротьбу з російськими окупантами.