Битва будет жестокой: ВСУ приближаются к пригороду Херсона, — The Economist

Как отмечает один из экс-чиновников, ВС РФ будут чертовски злы при контрнаступлении украинской армии, но такими же будут и партизаны в области, которые "разорвут русских на части".

Украинская армия готовится к контратаке на Херсон, что откроет ворота в Крым. Об этом сообщает The Economist.

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Российским войскам удалось захватить Херсон в первые дни войны. Для оккупантов город является важной частью всего региона. Там расположена плотина, дающая воду на полуостров, а также там сосредоточены различные сельскохозяйственные культуры — арбузы, помидоры, соевые бобы и подсолнухи.

ВСУ, как пишут в издании, имеют тактические успехи. Офицер военной разведки заявил, что передовые части ВС РФ находятся в пределах досягаемости украинских снайперов. Это примерно в километре от окраин Херсона.

"Следующая неделя или две будут еще интереснее", — заявил боец.

Вместе с тем отмечается, что чтобы не происходила в районе Херсона, это еще не похоже на полноценное контрнаступление. Солдаты жалуются на нехватку боеприпасов и сил. Также заявляется, что ВСУ еще не достигла преимущества три к одному для успешного контрнаступления.

При этом ВС РФ соорудили сеть укрепленных подземных ходов. Как говорит боец теробороны Сергей, когда они пытаются выбить русских, то вместо десяти солдат на позиции приходит сотня. Одну деревню могут охранять 4 подразделения ПВО. Плюс местные жители не покинули свои дома, что также усложняет работу ВСУ.

Как говорит бывший чиновник Антон (имя изменено), который покинул Херсон после того, как оккупанты предложили возглавить коллаборационистский орган, РФ старалась привлечь местное населения. Однако ситуация быстро поменяется, если их будут гнать из Херсона.

"Русские будут чертовски злы и будут набрасываться на всех, но партизанское сопротивление будет таким же ожесточенным. Местные просто разорвут русских на части", — считает экс-чиновник.

Напомним, 2 июля ВСУ освободили еще один поселок на Херсонщине — Ивановку.

Ранее СМИ писали, что нарастающее сопротивление в Херсоне может перерасти в широкую борьбу с российскими оккупантами.