Военный аналитик из Австрии рассказал, чему НАТО может научиться у Украины

По словам Тома Купера, у сил Альянса нет такого опыта участия в полномасштабной войне, который теперь есть у ВСУ.

Украинские военные могут поучить силы Североатлантического Альянса тому, как надо воевать. Об этом заявил военный эксперт из Австрии Том Купер в эфире авторского проекта "Пояснює Панюта".

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В частности, аналитик подчеркнул, что у сил НАТО нет такого опыта участия в полномасштабной войне, который теперь есть у ВСУ.

"Давайте будем честными, войска НАТО не имеют такого военного опыта, как украинские. Да, у них есть военный опыт в Ираке и Афганистане. Но не в столь большой войне, которая сейчас в Украине", — прокомментировал Купер.

По его мнению, Украине необходимо отправить как можно больше тяжелого вооружения, чтобы разрушить возможности президента России Владимира Путина к дальнейшим атакам.

"Это единственный выход", — сказал австриец.

Аналитик считает, что украинские военные уже разрушили основную силу оккупантов. В то же время, в настоящее время россияне создают новую вооруженную группировку на северо-западе Славянска и попытаются атаковать украинские силы с этого направления.

"Это то, о чем я могу сейчас сказать. Но я не могу давать прогнозов, это для тех людей, у которых есть магический слой", — подчеркнул он.

Военный аналитик считает, что у россиян не осталось ресурсов, чтобы оккупировать больше городов Донбасса или других территорий страны.

Тем не менее, Купер считает, что проблема Украины в том, что государство нуждается в мощном комплексе противовоздушной обороны. К тому же, пока у ВСУ слишком мало оружия, которое может остановить атаку и защитить всю Украину.

"Вы можете защитить Киев, Харьков, Одессу, но не можете защитить Николаев и Киев, Львов и любой другой город одновременно. А россияне могут запустить ракету по более длинному маршруту, который будет пролегать между Одессой и Николаевом", — прокомментировал Купер.

Напомним, в НАТО готовы пересмотреть вопрос о членстве Украины. Как считает генсек Альянса Йенс Столтенберг, вопрос вступления нашей страны в НАТО можно будет рассматривать только после окончания войны с Россией.

Ранее Фокус писал, что Россия официально признана главной угрозой для НАТО.