Військовий аналітик з Австрії розповів, чому НАТО може навчитися в України

За словами Тома Купера, у сил Альянсу немає такого досвіду участі в повномасштабній війні, який тепер має ЗСУ.

Українські військові можуть повчити сили Північноатлантичного Альянсу, як треба воювати. Про це заявив військовий експерт з Австрії Том Купер в ефірі авторського проєкту "Пояснює Панюта".

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Зокрема, аналітик підкреслив, що у сил НАТО немає такого досвіду участі у повномасштабній війні, який тепер має ЗСУ.

"Давайте будемо чесними, війська НАТО не мають такого військового досвіду, як українські. Так, вони мають військовий досвід в Іраку й Афганістані. Але не в такій великій війні, яка зараз в Україні", — прокоментував Купер.

На його думку, Україні необхідно відправити якнайбільше важкого озброєння, щоб зруйнувати можливості президента Росії Володимира Путіна до подальших атак.

"Це єдиний вихід", — сказав австрієць.

Аналітик вважає, що українські військові вже зруйнували основну силу окупантів. Водночас росіяни створюють нове збройне угруповання на північному заході Слов'янська та спробують атакувати українські сили з цього напряму.

"Це те, про що я можу зараз сказати. Але я не можу давати прогнозів, це для тих людей, які мають магічний шар", — підкреслив він.

Військовий аналітик вважає, що росіяни не мають ресурсів, щоб окупувати більше міст Донбасу або інших територій країни.

Проте Купер вважає, що проблема України в тому, що держава потребує потужного комплексу протиповітряної оборони. До того ж, поки в ЗСУ надто мало зброї, яка може зупинити атаку та захистити всю Україну.

"Ви можете захистити Київ, Харків, Одесу, але не можете захистити Миколаїв і Київ, Львів і будь-яке інше місто одночасно. А росіяни можуть запустити ракету довшим маршрутом, який пролягатиме між Одесою та Миколаєвом", — прокоментував Купер.

Нагадаємо, в НАТО готові переглянути питання про членство України. Як вважає генсек Альянсу Єнс Столтенберг, питання вступу нашої країни до НАТО можна буде розглядати лише після закінчення війни з Росією.

Раніше Фокус писав, що Росія офіційно визнана головною загрозою НАТО.