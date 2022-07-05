Украинские ПВО за ночь сбили 6 ракет над Днепром (видео)

По данным Днепропетровской ОВА, враг провел массированный обстрел области. Были задействованы системы ПВО. В Покрове ракета попала в частный сектор, что привело к пожару.

Во вторник, 5 июля, российские войска обстреляли Днепропетровскую область семью ракетами. Шесть из них удалось перехватить нашими ПВО — над Днепром и Синельниковским районом. В городе Покров ракета попала в частный сектор, начался пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Из-за обломков корпуса ракеты в Днепре произошло возгорание, ГСЧС его ликвидировали, пострадавших нет.

В Покрове зафиксирован "прилет" в частный сектор — разрушены несколько домов, в нескольких других вылетели стекла. Сотрудники ГСЧС тушат пожар, возникший на месте взрыва.

По предварительным данным, без пострадавших.

В общей сложности, за минувшую ночь противник выпустил порядка десяти ракет по Украине. Основной удар пришелся на Днепр, но ВС РФ также пытались нанести урон Шостке Сумской области и Белой Церкви.

ВСУ уничтожили основной склад боеприпасов ВС РФ в Луганской области

[ + – ] ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Луганской области [ + – ] ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Луганской области

В свою очередь, ВСУ ночью, 5 июля, уничтожили склад российских боеприпасов в Кадиевке (Стаханов) Луганской области. Сообщается, что взрывы снарядов продолжались более двух часов. Этот был основной склад боеприпасов, который снабжал российские войска в направлении Попасная – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты готовятся к удару по Крымскому мосту. Рядом с мостом размещены пирамидальные отражатели для обмана системы самонаведения ракет.

Напомним, что в Николаевской области наши военные за сутки уничтожили почти 50 россиян и артиллерийские установки: 2 САУ, 1 гаубицу "Мста-Б" и станцию РЭБ.