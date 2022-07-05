Українські ППО за ніч збили 6 ракет над Дніпром (відео)

За даними Дніпропетровської ОВА, ворог провів масований обстріл області. Було задіяно системи ППО. У Покрові ракета влучила у приватний сектор, що спричинило пожежу.

У вівторок, 5 липня, російські війська обстріляли Дніпропетровську область сімома ракетами. Шість із них вдалося перехопити нашими ППО — над Дніпром та Синельниківським районом. У місті Покров ракета влучила в приватний сектор, почалася пожежа. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Через уламки корпусу ракети в Дніпрі сталося загоряння, ДСНС його ліквідували, постраждалих немає.

У Покрові зафіксовано "приліт" у приватний сектор — зруйновано кілька будинків, у кількох інших вилетіли шибки. Співробітники ДСНС гасять пожежу, яка виникла на місці вибуху.

За попередніми даними, без постраждалих.

Загалом, за минулу ніч супротивник випустив майже десять ракет по Україні. Основний удар припав на Дніпро, але ЗС РФ також намагалися завдати шкоди Шостці Сумської області та Білій Церкві.

ЗСУ знищили основний склад боєприпасів ЗС РФ у Луганській області

[ + – ] ЗСУ знищили склад боєприпасів у Луганській області [ + – ] ЗСУ знищили склад боєприпасів у Луганській області

Зі свого боку, ЗСУ вночі, 5 липня, знищили склад російських боєприпасів у Кадіївці (Стаханів) Луганської області. Повідомляється, що вибухи снарядів тривали понад дві години. Це був основний склад боєприпасів, який постачав російські війська у напрямку Попасна – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти готуються до удару по Кримському мосту. Поруч із мостом розміщені пірамідальні відбивачі для обману системи самонаведення ракет.

Нагадаємо, що в Миколаївській області наші військові за добу знищили майже 50 росіян та артилерійські установки : 2 САУ, 1 гаубицю "Мста-Б" та станцію РЕБ.