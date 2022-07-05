"Выводы сделаны": в Киевской области подготовились к повторному вторжению с севера, — глава ОВА

Алексей Кулеба рассказал, что сейчас есть понимание, как произошел стремительный прорыв ВС РФ в Киевскую область в феврале и каким образом повторных событий удастся не допустить.

В Украине учли факторы первого вторжения России в Киевскую область и ее стремительный прорыв туда и теперь подготовились к тому, чтобы этого вновь не случилось. Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в интервью "РБК-Украина".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, сейчас есть понимание, как это произошло и каким образом повторных событий удастся не допустить.

"Конечно, мы учли ту ситуацию. Все выводы сделаны. Есть понимание, как это тогда произошло. Соответственно, есть понимание того, каким образом этого не допустить, и все для этого делается", — сказал он.

Повторное наступление на Киевскую область

Алексей Кулеба рассказал, что угроза вторжения России и Беларуси теперь будет всегда или до того момента, пока в этих странах не поменяются политические режимы.

"Израиль показывает, что в этом нет ничего трагического — на этом жизнь не заканчивается. Просто мы должны быть постоянно готовы на случай угрозы", — считает глава ОВА.

Он добавил, что силы обороны в Киевской области находятся на своих постах в полной боевой готовности и выполняют свои задачи.

"Мы помогаем военным в материально-техническом обеспечении, много делают волонтеры. Ситуация контролируемая на 100%. А дальше — увидим, мы готовы", — подытожил Кулеба.

Напомним, 4 июля глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что сейчас риска нападения со стороны Беларуси не наблюдается. По его словам, на границе сосредоточилось небольшое количество белорусских и российских войск.

1 июля в Нацгвардии рассказали, что изменили работу блокпостов из-за угрозы вторжения белорусских ДРГ. Угроза прорыва государственной границы со стороны Беларуси не исчезла, а увеличение защитных сооружений на въездах и выездах из города поможет силовикам контролировать ситуацию в столице.