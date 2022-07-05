"Висновки зроблені": в Київській області підготувалися до повторного вторгнення з півночі, — голова ОВА

Олексій Кулеба розповів, що зараз є розуміння, як стався стрімкий прорив ЗС РФ у Київську область у лютому і як повторних подій вдасться не допустити.

В Україні врахували фактори першого вторгнення Росії у Київську область та її стрімкий прорив туди і тепер підготувалися до того, щоб цього знову не сталося. Про це розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна".

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За його словами, зараз є розуміння, як це сталося та як повторних подій вдасться не допустити.

"Звичайно, ми врахували ту ситуацію. Усі висновки зроблено. Є розуміння, як це тоді сталося. Відповідно, є розуміння того, як цього не допустити, і все для цього робиться", — сказав він.

Повторний наступ на Київську область

Олексій Кулеба розповів, що загроза вторгнення Росії та Білорусі тепер буде завжди або доти, доки в цих країнах не зміняться політичні режими.

"Ізраїль показує, що в цьому немає нічого трагічного — на цьому життя не закінчується. Просто ми маємо бути постійно готовими на випадок загрози", — вважає глава ОВА.

Він додав, що сили оборони в Київській області перебувають на своїх постах у повній бойовій готовності та виконують свої завдання.

"Ми допомагаємо військовим у матеріально-технічному забезпеченні, багато роблять волонтери. Ситуація контрольована на 100%. А далі — побачимо, ми готові", — підсумував Кулеба.

Нагадаємо, 4 липня глава ГУР Кирило Буданов розповів, що зараз ризику нападу з боку Білорусі не спостерігається. За його словами, на кордоні зосередилася невелика кількість білоруських і російських військ.

1 липня у Нацгвардії розповіли, що змінили роботу блокпостів через загрозу вторгнення білоруських ДРГ. Загроза прориву державного кордону з боку Білорусі не зникла, а збільшення захисних споруд на в'їздах і виїздах із міста допоможе силовикам контролювати ситуацію у столиці.