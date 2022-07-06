Россия обвинила Украину в обстреле пограничников в Белгородской области, — росСМИ

Российская сторона утверждает, что один военный погиб, а остальные — получили ранения и попали в больницу.

В среду, 6 июля, на территории Белгородской области (РФ) у государственной границы с Украиной под обстрел попали российские пограничники. Российская сторона уже успела в смерти одного из них обвинить Украину, сообщает Телеграмм-канал SHOT.

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Россияне утверждают, что вроде бы украинские военные атаковали их пограничников. Первый автомобиль якобы был расстрелян из стрелкового оружия и гранатомета. А на вторую машину – сбросили бомбу.

Представители РФ утверждают, что первый автомобиль двигался примерно в 400 метрах от границы с Украиной. Они настаивают, что в результате атаки один человек погиб, еще трое попали в больницу.

Пассажир и водитель другого автомобиля, по словам российской стороны, не пострадали. Бомба якобы повредила только сам автомобиль.

Это уже не первая провокация РФ, с помощью которой она стремится переложить ответственность за полномасштабную войну на нашу страну. Ранее Россия обвинила Украину в обстреле жилых домов и пограничного пункта в Брянской области. Тогда в ФСБ утверждали, что обстрелы вели якобы из минометов с украинской территории.

Российская сторона уже несколько раз обвинила Украину в провоцировании ядерного конфликта. Несколько раньше посол РФ из США заявил о том, что источником "нездоровых рассуждений о развязывании ядерной войны" стал Киев, который якобы намерен получить ядерное оружие.