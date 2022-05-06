Россия обвинила Украину в провоцировании ядерного конфликта

Посол РФ в США заявил о том, что источником "нездоровых рассуждений о развязывании ядерной войны" стал Киев, который якобы намерен обзавестись ядерным оружием.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Посол России в США Анатолий Антонов опубликовал в американском журнале Newsweek статью, в которой попытался убедить западных читателей в миролюбивой политике РФ. Посол обвинил американских политиков в "передергивании" заявлений российских официальных лиц по ядерной политике, в то время как "принципиальная позиция России состоит как раз в недопустимости ядерной войны".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Обвинения нашей страны в "агрессивной ядерной риторике" безосновательны, — заявил Антонов. — Подобные спекуляции — часть пропагандистской кампании, развернутой против России в ответ на наши шаги по нейтрализации угроз национальной безопасности, исходящих с украинской территории".

При этом именно Киев посол обвинил в провоцировании "нездоровых рассуждений о развязывании ядерной войны".

"Их начал киевский режим, который не скрывал своих намерений обзавестись военным ядерным потенциалом, — подчеркнул Антонов. — В этом же ряду — заявления руководителей Польши о готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие. А со стороны некоторых "горячих голов" на Капитолии и вовсе звучат призывы применить против России ядерные вооружения".

Российский посол заверил, что Россия не угрожает США и их европейским союзникам, а наоборот "предпринимает все усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса".

После выхода статьи с аналогичными заявлениями выступил заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев. Он заверил, что в ходе "специальной военной операции", как называет войну в Украине руководство РФ, применять ядерное оружие российская сторона не планирует.

Ранее с таким же тезисами выступил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, Россия не рассматривает возможность использования ядерного оружия, собираясь использовать в войне против Украины только обычные вооружения.

Слова дипломатов расходятся с действиями армии

Однако заявления дипломатов идут вразрез с действиями российской армии. 5 мая Вооруженные силы РФ имитировали в Калининграде атаки ракетами, способными нести ядерные боеголовки. В рамках учений около сотни военнослужащих отработали "электронный пуск" мобильных комплексов баллистических ракет типа "Искандер" с ядерным оружием. Западные журналисты расценили это как четкий сигнал о том, что Россия готова к применению ядерного вооружения.

При этом российская пропаганда настойчиво продвигает тезисы о возможности использования Россией ядерного оружия против западных стран.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости быть готовым к тому, что РФ применит тактическое ядерное оружие.